Brutalisé et forcé à boire de l’alcool par son maître, ce Malinois tente désormais de se reconstruire après son sauvetage

Un Berger Belge Malinois a récemment échappé à une situation dramatique à Vienne, en Isère, avant sa prise en charge par une association rhodanienne. L’affaire, relayée par la SPA de Lyon et du Sud-Est, rappelle la nécessité d’une vigilance constante face aux cas de maltraitance animale.

Après avoir été victime de sévices inimaginables, un chien réapprend à se détendre et à se fier aux humains au sein d’un refuge, en attendant de pouvoir être adopté par une famille aimante. Son bourreau n’était autre que son propriétaire, et ses sauveurs les forces de l’ordre et les bénévoles de la SPA de Lyon et du Sud-Est. C’est d’ailleurs l’association de protection animale qui a rapporté les faits sur son site .

La nuit du 25 août 2025, à Vienne en Isère, un témoin et des policiers avaient vu le maître en question s’en prendre violemment au Berger Belge Malinois sur la voie publique. Non content de le battre, il le forçait, en plus, à avaler de l’alcool.



SPA de Lyon et du Sud-Est / Facebook

L’individu avait été interpellé, et le quadrupède confié à la SPA de Lyon et du Sud-Est, qui avait été contactée par le commissariat de Vienne.

Il s’est avéré que le prévenu avait effectué un séjour en hôpital psychiatrique, car il était aux prises avec la dépression et l’alcoolisme. Par ailleurs, il venait d’endommager un véhicule et de harceler son ex-conjointe.

9 mois avec sursis et confiscation du chien

Le lendemain matin, un vétérinaire avait examiné le Malinois, indiquant qu’il souffrait de nervosité et d’anxiété notamment. Le même jour, la SPA de Lyon et du Sud-Est avait déposé plainte pour “sévices graves ou acte de cruauté par le propriétaire ou gardien de l’animal”.

Alors que le chien se remettait de ces actes au sein d’un refuge partenaire de l’association lyonnaise, le propriétaire s’est présenté au tribunal le 29 août 2025, dans le cadre d’une “comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité”.

Il a ainsi été condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total, l’interdiction définitive de détenir un animal et la confiscation de son chien notamment. Il devra, en outre, s’acquitter de divers frais de justice et d’indemnisation, dont 868,31 euros à la SPA de Lyon et du Sud-Est et 966 euros à la Mairie de Vienne.

“L’aider à sentir bien dans ses pattes”

Le Malinois, dont le nom n’a pas été mentionné, “est actuellement en garde au sein d‘un refuge partenaire afin de retrouver confiance envers l’humain, dans le cadre d’un placement futur dans un nouveau foyer”, peut-on lire sur le site de l’association.

Il aura ensuite besoin d’un adoptant faisant preuve “de bienveillance et de patience pour l’aider à sentir bien dans ses pattes et poursuivre son éducation. Une activité quotidienne et des stimuli seront indispensables pour son bien-être.”