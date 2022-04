La rencontre providentielle d'un chiot errant couvert de brûlures qui attendait sur son lit de mort

En décembre 2020, un chiot de 6 semaines a frôlé de peu la mort. Le petit animal errait seul sur une route au Mexique et souffrait de graves brûlures. Heureusement, un passant l'a repéré et l'a transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire.

© Tracy Lystra / Mirror

Quand Tracy Lystra, fondatrice de Huey's Second Chance Ranch, a vu la photo de l'animal sur Internet, elle a immédiatement désiré le soutenir. Pour lui sauver la vie, la bénévole est venue le chercher et l'a conduit dans un autre établissement, situé en Californie.

Là-bas, les professionnels de santé ont été contraints de retirer ses oreilles, extrêmement abîmées, et ont fait tout leur possible pour réparer sa peau. D'après le quotidien britannique Mirror, les soigneurs ont dû le réanimer à la suite d'un arrêt cardiaque sur la table d'opération. Heureusement, le jeune chien a survécu.

© Tracy Lystra / Mirror

Un chiot qui a traversé beaucoup d'épreuves

Tracy a nommé le « miraculé » Kringle et est constamment restée à ses côtés. Le chiot a passé 49 jours à la clinique. D'après sa bienfaitrice, il « pleurait beaucoup » et avait du mal à s'adapter à ce nouvel environnement.

Après que les chirurgiens ont soigné sa peau brûlée, Kringle a dû s'habituer à porter des vêtements, comme des pulls, pour le protéger.

© Tracy Lystra / Mirror

Afin de couvrir les frais vétérinaires, Tracy a collecté des fonds. Elle a notamment vendu des chaussettes personnalisées, sur lesquelles était affiché le visage de son protégé.

Une fois sorti de la clinique, la bonne âme a installé Kringle chez elle. « J'avais seulement l'intention de l'accueillir temporairement pendant qu'il se rétablissait », a-t-elle expliqué à nos confrères d'outre-Manche.

© Tracy Lystra / Mirror

Une vie meilleure

Sensibles à son histoire, de nombreuses personnes ont proposé d'adopter le petit chien. Toutefois, Tracy s'est rendu compte qu'il lui serait impossible de se séparer de la boule de poils. Il faut dire qu'un lien très fort s'était tissé entre eux.

© Tracy Lystra / Mirror

La date du 20 avril 2021 est à marquer d'une pierre blanche : Kringle a officiellement été adopté par celle qui ne l'a jamais laissé tomber.

Le « miraculé » a trouvé sa famille pour la vie ! En plus d'avoir de nouveaux « parents » (Tracy et son partenaire), Kringle s'est lité d'amitié avec tous ses frères et sœurs qui, eux aussi, ont été adoptés.

© Tracy Lystra / Mirror

Étant donné la gravité de son état, le canidé réclame pléthore de soins au quotidien. Sa peau fragile ne doit pas être exposée au soleil ; de plus, l'animal est sujet aux otites.

« Quand mon chien Huey est décédé, je ne pensais pas que je pourrais jamais aimer autant un autre chien, mais Kringle s'est faufilé dans mon cœur », a indiqué Tracy Lystra. Grâce à une rencontre providentielle, Kringle, qui attendait sur son lit de mort, a finalement trouvé le chemin de la vie.

© Tracy Lystra / Mirror