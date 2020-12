Brexit : comment voyager au Royaume-Uni avec votre animal de compagnie à partir du 1er janvier ?

Photo d'illustration

L’ultime phase du processus de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne s’achèvera dans 2 semaines. A compter de cette date, il y aura du changement pour les propriétaires d’animaux de compagnie britanniques qui souhaitent emmener ces derniers en UE, mais aussi en Irlande du Nord. Qu’en sera-t-il pour les maîtres européens qui voudront se rendre au Royaume-Uni avec leurs compagnons à 4 pattes ?

Entré en vigueur en janvier dernier, le Brexit verra sa période de transition prendre fin le 1er janvier 2021 et des restrictions supplémentaires seront appliquées dès lors. Elles concernent notamment la circulation des animaux de compagnie britanniques dans l’Union européenne.

En revanche, pour les propriétaires de chiens, chats et furets ressortissants de l’UE et comptant se rendre au Royaume-Uni avec leurs animaux de compagnie, il n’y aura aucun changement dans l’immédiat.

A compter du mois prochain, donc, les maîtres qui résident en Angleterre, pays de Galles, Ecosse et Irlande n’utiliseront plus le passeport européen pour l’entrée de leurs animaux dans l’UE. Ils devront être munis d’un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire et dont la validité est de 4 mois. Un document qui devra être émis au plus tôt 10 jours avant la date d’entrée prévue dans l’espace communautaire.

C’est ce qui a été annoncé par le gouvernement britannique ce mercredi (16 décembre 2020), comme le rapporte 20 Minutes.

Parmi les autres dispositions qui seront appliquées dès le 1er janvier 2021, figure également le passage obligatoire des animaux par des points d’entrée spécifiques, où les documents seront vérifiés.

La présence d’une puce d’identification électronique et le vaccin antirabique, déjà en vigueur par le passé, seront toujours exigés. Tout comme la vermifugation de l’animal dans certains pays.

Les propriétaires de chiens, chats et furets britanniques devront également respecter ces mesures s’ils envisagent de se rendre en Irlande du Nord.