Bo, le célèbre chien des Obama, est décédé. La famille de l’ancien président américain lui rend hommage

Michelle et Barack Obama ont annoncé la triste nouvelle le weekend dernier. Leur chien Bo, qui les accompagnait depuis une décennie, est décédé. Les anciens président et Première dame des Etats-Unis lui ont rendu hommage.

Les Obama ont annoncé la disparition de Bo, l’aîné de leurs chiens, comme le rapportait Le Figaro ce dimanche 9 mai.

Michelle Obama, épouse de l’ancien locataire du bureau ovale pendant 2 mandats, a partagé sa peine et celle de sa famille samedi via un post sur Instagram. Une publication comprenant plusieurs magnifiques photos du défunt Chien d’Eau Portugais et un texte émouvant.

« Cet après-midi a été difficile pour notre famille. Nous avons dit au-revoir à notre meilleur ami, notre chien Bo, à l’issue de son combat contre le cancer », peut-on lire au début de ce message, où l’avocate et essayiste a rappelé le contexte de l’arrivée du canidé au sein de leur foyer.

Offert par le sénateur Ted Kennedy, Bo était la concrétisation de la promesse faite par Michelle et Barack Obama à leurs filles Malia et Sasha d’adopter un chiot après l’élection présidentielle de 2008. « Bo était censé être un compagnon pour les filles. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il signifierait pour nous tous », poursuit-elle.

« Faites-leur un câlin ce soir et caressez-les sur le ventre pour nous »

Avec Sunny, femelle de la même race, Bo a apporté beaucoup de bonheur à ses maîtres. Un chien qui « aura constamment été d’une présence réconfortante dans nos vies », notamment dans les moments où le couple avait grand besoin de soutien.

Michelle Obama a également évoqué les voyages du chien à bord d’Air Force One, l’avion présidentiel, ou encore sa présence lors de la visite du pape François à la Maison Blanche.

Elle n’a pas non plus manqué de souligner le rôle de soutien qu’il a eu auprès d’eux quand les filles étaient parties à l’université et que leur absence était difficile à vivre.

« Bo nous manquera […], mais nous sommes reconnaissants du fait qu’il ait vécu une vie si joyeuse, pleine de câlins, de jeux et de soirées qu’il a passées allongé sur le canapé », a confié Michelle Obama, avant de demander à tous ceux qui la lisent de faire « un câlin un peu plus long ce soir à [leurs] animaux de compagnie » et de les « caresser sur le ventre ».

Barack Obama : « Il nous manquera terriblement »

C’est aussi sur Instagram que son mari a annoncé le décès de Bo et exprimé sa tristesse, en postant la célèbre photo où on les voit courir côte à côte.

« Notre famille a perdu un véritable ami et fidèle compagnon », un chien qui était heureux de les revoir dans leurs « bons jours comme les mauvais », écrit l’ancien chef d’Etat.

« Il a toléré toute l'agitation qui accompagnait le fait d'être à la Maison Blanche, aboyait mais ne mordait pas, adorait sauter dans la piscine en été, était imperturbable avec les enfants, demandait des restes autour de la table du dîner et avait une belle robe », ajoute-t-il, avant de conclure : « Il nous manquera terriblement ».