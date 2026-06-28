Blessée dans une scierie et non soignée pendant deux mois cette chienne est sauvée par une amputation
Après des semaines de souffrance causées par une grave blessure laissée sans traitement, Rosie a finalement été sauvée et amputée pour lui permettre de retrouver une vie normale. Alors que son propriétaire est visé par une enquête pour maltraitance, la chienne suscite déjà un fort élan de solidarité et plusieurs candidats se sont manifestés pour l’adopter.
Une chienne appelée Rosie se remet de l'amputation d'une patte après avoir souffert d'une terrible blessure pendant 2 mois sans recevoir de soins. Son propriétaire fait l'objet d'une enquête pour maltraitance animale, rapportait WWNY.
Croisée Berger Australien / Border Collie d'un an, Rosie est en convalescence au refuge de la Potsdam Humane Society, dans l'Etat de New York. D'après Victoria Murray, directrice de la structure d'accueil, la chienne s'était blessée en se coinçant dans une courroie de scierie chez son maître, à Hopkinton, en avril dernier. Depuis, elle souffrait le martyre, celui-ci n'ayant pas jugé nécessaire de la faire soigner.
Potsdam Humane Society / Facebook
Alerté par des signalements, le service animalier local avait envoyé un agent sur les lieux. Dans un premier temps, le propriétaire, faisant partie de la communauté Amish, avait refusé de le laisser voir Rosie. Il avait changé d'avis en apprenant qu'il encourait un an de prison et 1 000 dollars d'amende (880 euros environ) pour maltraitance.
Lorsque Victoria Murray a vu l'état de la chienne, elle raconte avoir « pleuré » et s'être « mise en colère ».
Appel aux dons, opération et convalescence en attendant l'adoption
Rosie a été emmenée à la clinique vétérinaire Silver Birch de Norfolk, toujours dans l'Etat de New York, où elle a été amputée de la patte. Elle a ensuite été prise en charge par la Potsdam Humane Society, qui a lancé un appel aux dons pour financer son opération et ses soins dont le coût s'élève à 4 000 dollars (3 500 euros).
Potsdam Humane Society / Facebook
Interrogé par le bureau du shérif du comté de Saint Lawrence, qui a ouvert une enquête, le propriétaire de la chienne a affirmé l'avoir fait examiner par un vétérinaire, qui lui aurait assuré que la blessure ne mettait pas sa vie en danger. Non content de ne pas la faire soigner, il avait l'intention de la faire se reproduire avant de l'euthanasier.
Fort heureusement, Rosie a échappé aux sombres projets de son maître. Elle devrait être proposée à l'adoption dans quelques semaines. Une dizaine de personnes ont d'ailleurs déjà contacté la Potsdam Humane Society en vue de l'adopter.
L’info Woopets : comment un chien s’adapte-t-il après l’amputation d’une patte ?
Contrairement à une idée reçue, la plupart des chiens retrouvent une très bonne qualité de vie après l’amputation d’un membre. Grâce à leur morphologie et à leur capacité d’adaptation, ils apprennent souvent rapidement à se déplacer sur 3 pattes.
Les premières semaines de convalescence restent toutefois sensibles. L’activité physique doit être reprise progressivement afin de permettre une bonne cicatrisation et de renforcer les muscles qui compenseront la perte du membre. Une attention particulière est également portée au poids du chien, car un surpoids augmente les contraintes exercées sur les articulations restantes.
Avec un suivi vétérinaire adapté, un environnement sécurisé et beaucoup de bienveillance, les chiens amputés peuvent continuer à jouer, courir et profiter pleinement de leur vie quotidienne.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire