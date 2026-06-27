A 19 ans, cette chienne esquisse un saut pour tenter de monter dans la camionnette de son maître qui l'y aide tendrement (vidéo)

Stumpy ne peut plus sauter dans la camionnette de son maître comme autrefois, et pour cause ; cette chienne a 19 ans. Dans une vidéo virale visionnée plus d’un million de fois, son propriétaire trouve une façon aussi tendre que discrète de l’aider, offrant une scène qui a profondément ému les internautes.

Stumpy est une femelle Bouvier Australien. Pour être plus précis, c'est une « blue heeler », la variété à pelage bleu moucheté. Cette douce chienne séniore est la vedette du compte TikTok « @outbackstumpy », où son quotidien est suivi par plus de 2 300 followers.

Âgée de 19 ans, elle n'a évidemment plus l'énergie d'antan, ni les pattes de sa jeunesse. Elle marche difficilement, mais on peut voir très clairement à travers les différentes vidéos postées sur ce compte qu'elle effectue chacun de ses pas avec une détermination hors du commun.



@outbackstumpy / TikTok

Les Bouviers Australiens sont « programmés » pour l'effort et le travail, et il est indéniable que Stumpy a connu une vie très active. Cet état d'esprit ne l'a assurément pas quittée.

Elle est toujours aussi enthousiaste et pleine d'affection à l'égard de son humain, et ce sentiment est réciproque. Son propriétaire est à ses petits soins et veille constamment sur son bien-être.

Une vidéo offre un aperçu à la fois de la résilience qui anime encore la chienne et de l'affection que lui porte son « papa ». Mise en ligne le 12 juin 2026, devenue virale en totalisant un million de vues et relayée par PetHelpful, elle livre une scène particulièrement émouvante. La voici :

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Un duo admirable

Comme à son habitude, Stumpy s'apprête à monter à bord de la camionnette de son maître. Plus jeune, elle n'avait aucun mal à sauter pour rejoindre sa place dans le véhicule, mais aujourd'hui, ce n'est, bien sûr, plus le cas. Arrivée au niveau de la portière, elle amorce un tout petit bond, et à ce moment précis, il la porte et l'installe sur le siège, comme si elle y est arrivée elle-même.

On ne peut qu'éprouver de l'admiration pour ce merveilleux duo après avoir vu ces images.