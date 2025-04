Blessé à la tête par son maître avec une machette, ce chien survit à l’impensable et garde une douceur touchante

À la fin du mois de mars dernier, les membres d'une association ont dû faire face à l'un des pires cas de maltraitance qu’ils n’aient jamais connus. Un homme a attaqué son chien à la machette, le blessant gravement à la tête. Par chance, l'animal a survécu et plus impressionnant encore, il fait preuve d'une résilience exemplaire.

La Humane Society de Lowell, dans le Massachusetts (États-Unis), un Bouledogue Anglais d'à peine un an, s'est retrouvé à l'hôpital en piteux état après avoir été blessé à l’arme blanche. Plus précisément, l'animal a subi un coup de machette sur la tête venant de son propre maître. Lequel a été interpellé par les forces de l’ordre et devra répondre de ses actes face à la justice.

Selon les informations partagées par NBC 10, le jeune chien aurait mordu son propriétaire quelques jours auparavant. C'est en tout cas ce que l'homme a raconté pour justifier son geste. Difficile de savoir ce qu'il s'est passé les heures qui ont suivies, mais le bourreau a développé une haine si violente qu'il a décidé de s'en prendre physiquement à l'animal.

Un chien miraculé

Le propriétaire du canidé s'est muni d'une machette, grand couteau, à la lame très longue, et a assené un coup sur la tête de sa victime. Laquelle a été conduite dans un hôpital vétérinaire par la suite, où elle a immédiatement été prise en charge.

Selon la directrice du refuge de Lowell, Crystal Arnott, le quadrupède a échappé au pire, car seule une légère fracture a été constatée : « Heureusement, la blessure n'a pas pénétré le crâne et n'a pas eu de contact plus profond ». Aucune fonction cérébrale de l'animal n'a été atteinte, et son pronostic vital n'était pas engagé. Il a pu être soigné et a rejoint le refuge de la Humane Society.

Une immense résilience

Le rescapé, nommé Danny Trejo comme l’acteur du film Machete, aurait pu se renfermer sur lui-même après ce qu'il a vécu. Pourtant, il a choisi de se ranger du côté de la résilience et a dévoilé une personnalité très douce : « Il a été si gentil et joueur, et si merveilleux et incroyable, pour être honnête », témoignait Sarah Pool, membre de l’association.

Crystal, quant à elle, reste marquée par ce terrible incident : « C'est probablement l'une des choses les plus traumatisantes que j'aie jamais vues dans ce domaine [...] Je fais ce métier depuis 15 ou 16 ans, et je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible », confiait-elle.

Elle a ajouté que la boule de poil n'était pas encore disponible à l'adoption, car une enquête était en cours et qu'un procès devait avoir lieu pour juger le propriétaire du chien. Après celui-ci, Danny Trejo pourra espérer trouver une nouvelle famille aimante.