En avril, soutenez l’adoption et offrez un repas aux animaux en refuges avec Hill’s

Ce n’est pas un scoop : la France détient la Palme d’or en Europe de l’abandon d’animaux. Près de 100 000 chiens et chats sont rejetés chaque année, dont 60 000 à l’approche de l’été. Pour lutter contre ce fléau, Hill’s Pet Nutrition lance la campagne #MissionAmisPourLaVie en avril, qui permet d’offrir une ration journalière aux pensionnaires des refuges partenaires. L’entreprise spécialisée dans le « petfood » promeut également l’adoption. Zoom !

Abandon d’animaux : les Français champions d’Europe

Tous les ans, les associations de protection animale entonnent le même refrain : trop de chiens, chats et autres boules de poils sont abandonnés sur les routes françaises. De membres de la famille, ils sont devenus de simples va-nu-pattes. Alors qu’ils avaient juré fidélité à leurs propriétaires, ils ont obtenu le statut « d’animal non grata » dans ce qui était naguère leur foyer.

Le nombre de petites bêtes victimes de rejet s’élèverait à 60 000 à l’approche de la période estivale, et à 100 000 sur l’ensemble de l’année. Ces statistiques alarmantes valent à la France le triste titre de « championne d’Europe » de l’abandon des animaux de compagnie.

Malheureusement, la crise sanitaire a accentué ce phénomène. Maintes adoptions ont été enregistrées pendant les confinements, ce qui a donné lieu à pléthore d’abandons lors du retour à la « vie normale ». En 2022, la Société Protectrice des Animaux (SPA) a dressé un bilan inquiétant. À la fin de l’été, ses refuges comptaient plus de 7 800 pensionnaires, soit 7 % de plus que l’année précédente.

Pour rappel, abandonner un animal est un acte passible de 45 000 € d’amende et de 3 ans d’emprisonnement. À noter qu’en cas de décès de cet « être vivant doué de sensibilité », l’auteur encourt 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

#MissionAmisPourLaVie : comment Hill’s aide les animaux en refuges?

Hill’s Pet Nutrition, entreprise d’aliments pour chiens et chats, a décidé d’agir pour lutter contre ce fléau. Par conséquent, Hill’s reverse des dons de nourriture à des refuges et des associations… grâce à votre participation à l’opération #MissionAmisPourLaVie, qui se déroule du 1er au 30 avril !

Pour aider les animaux en refuges, 2 possibilités s'offrent à vous :

Sur les sites de vente en ligne : en achetant un sac de croquettes de la marque pour votre ami à fourrure auprès de sites partenaires, Hill’s offre une ration journalière aux boules de poils en détresse. Sur les réseaux sociaux :

en prenant une photo de votre petit protégé ;

en la postant sur Facebook ou Instagram ;

en ajoutant la mention @hillspetfr et le hashtag #MissionAmisPourLaVie ;

pour chaque post où Hill’s est mentionné, Hill's offrira une ration journalière aux animaux en refuges.

Depuis son lancement en 2021, cette action solidaire a permis de distribuer 150 000 repas à des refuges situés aux 4 coins de l’Europe.

L’entreprise, qui s’applique à aider les animaux dans le besoin, promeut également l’adoption via un partage de témoignages poignants de personnes ayant ouvert les portes de leur maison et de leur cœur à leur nouveau compagnon à 4 pattes.

Par le biais de cette initiative, Hill’s apporte une alimentation de haute qualité aux canidés et aux félins abandonnés, ce qui leur permet de rester en bonne santé. Ainsi, ils trouveront plus facilement la famille de leurs rêves. Rejoindre le mouvement #MissionAmisPourLaVie, c’est leur donner une seconde chance.

« Nourrir, Accueillir et Aimer » les animaux de compagnie

L’initiative #MissionAmisPourLaVie s’inscrit dans le cadre du programme « Nourrir, Accueillir et Aimer », mis en place en 2002. À travers celui-ci, Hill’s a créé des partenariats avec plus de 1 000 refuges dans le monde, fourni des aliments pour une valeur de 235 millions d’euros et aidé 12 millions d’animaux à mettre la patte sur un foyer aimant.

En tant que particulier, vous pouvez également améliorer le bien-être des boules de poils abandonnées et faire leur bonheur de différentes façons :

Adoptez de manière responsable un nouveau compagnon en vue de lui offrir la vie qu’il a toujours méritée.

Constituez-vous famille d’accueil pour un chien ou un chat dans le besoin, afin de travailler sa socialisation et de libérer de la place dans les établissements gérés par des associations de protection animale.

Faites un don en argent ou en fournitures : couvertures, aliments, jouets, laisses, harnais, paniers, etc.

Devenez bénévole dans un refuge proche de chez vous.

Du 1er au 30 avril, prenez soin des animaux en refuges et soutenez l'adoption grâce à la campagne #MissionAmisPourLaVie. Plus d’informations sur le site web de Hill’s Pet Nutrition.