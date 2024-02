Un couple souhaite offrir une seconde chance à des animaux abandonnés et réalise un acte d'amour qui change leur vie

L’association Datcha, qui vient en aide à des refuges en Roumanie, nous a partagé le beau témoignage d’une famille ayant adopté 2 chattes et 2 chiennes en même temps. Une aventure qui n’est probablement pas de tout repos, mais qui a changé leur vie… en mieux ! Voici l’histoire de Salina, Panarea, Stromboli et Lipari racontée par l’équipe rédactionnelle de Woopets.

Brigitte Bardot avait raison : « L'animal apporte une chose en plus : sa fidélité et son désintéressement. Un amour total. Un amour sans frontières, sans fin. » Adopter un « cœur avec du poil autour », lui offrir une seconde chance et la vie dont il a toujours rêvé, est un bonheur absolu. Alors, imaginez si plusieurs petits poilus poussaient la porte de votre maison en même temps !

Après avoir emménagé dans leur nouvelle demeure, dotée d’un grand jardin, un couple a souhaité agrandir sa famille en accueillant non pas un, mais 4 animaux dans le besoin auprès de l’association Datcha.

© Association Datcha France

« Cette décision unique d'adopter 2 chiens et 2 chats en même temps était motivée par notre désir de voir ces animaux grandir ensemble, se tenir compagnie, et partager des moments de jeu et de tendresse, confient les adoptants, le fait qu'ils soient arrivés en même temps a grandement facilité leur acclimatation et leurs interactions. »

Un nouveau départ bien mérité pour ces cabossés, qui n’ont pas commencé leur vie de la bonne patte ! Les sœurs canines Stromboli et Lipari « ont été trouvées très jeunes, abandonnées dans la forêt près du refuge », explique une porte-parole de l’organisme interviewée par Woopets.

© Association Datcha France

« Les chattes sont, quant à elles, mère et fille, ajoute-t-elle, la maman avait été abandonnée gestante dans une poubelle. Par miracle, une bonne âme était passée par là. De vraies rescapées ! »

© Association Datcha France

« Ils nous rappellent l’importance de la famille »

À la suite de cette adoption mémorable, le couple a brisé les lourdes chaînes de leur passé et leur fait désormais respirer le parfum enivrant de l’amour et de la liberté. Le quatuor de boules de poils savoure enfin la vie, la vraie !

« Ils passent leur temps à jouer dans le jardin, explorer chaque recoin de la maison, et surtout, ils adorent se prélasser ensemble sur le canapé, formant une mosaïque vivante de fourrure et de ronronnements, déclarent les adoptants, chaque jour, ils nous offrent des moments de pure joie et nous rappellent l'importance de la famille. »

© Association Datcha France

Un témoignage inspirant, qui remplit notre cœur d’espoir !