Une course contre la montre a démarré pour sauver Freddy, un chien sénior volé avec la voiture de sa maîtresse

Un Chihuahua âgé et à qui il manque un œil a été retrouvé sain et sauf au lendemain de son enlèvement lors d’un vol de voiture, rapportait 76Actu le jeudi 26 octobre.

Le mercredi 25 octobre aux alentours de 18h30, Neyssa était allé chercher Freddy, le chien de sa mère, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76). Elle s’était brièvement arrêtée à la pharmacie, mais en en ressortant, elle a été horrifiée de constatée que son véhicule venait de disparaître, tout comme le canidé de 14 ans. Elle ne s’était pourtant absentée que 5 petites minutes.



La jeune femme a immédiatement prévenu les forces de l’ordre et déposé plainte. Elle s’est également tournée vers les réseaux sociaux pour poster des avis de recherche.

Neyssa et sa famille étaient dans le désarroi le plus total. Qu’était-il advenu de leur vieil ami à 4 pattes ? Son ou ses ravisseurs l’ont-ils abandonné après s’être emparés de la voiture ? L’inquiétude montait à mesure que les heures s’écoulaient et qu’elles restaient sans nouvelles du Chihuahua borgne.

Ce n’était pas la première fois qu’il était en danger. « Il s’est fait écraser 2 fois et il a été mordu par un autre chien », indiquait Neyssa. C’est d’ailleurs au cours de l’un de ces incidents qu’il avait perdu un œil.

« Caché dans des ronces »

Heureusement, la mobilisation sur les réseaux sociaux a porté ses fruits. Le lendemain, la bonne nouvelle que tout le monde attendait a effectivement été annoncée. Des témoins avaient dit à Neyssa qu’ils avaient aperçu Freddy du côté de la commune voisine de Franqueville-Saint-Pierre. C’est justement là qu’il a été retrouvé.

« Il va bien. Juste un peu secoué », assurait-elle sur Facebook après avoir remercié tous ceux qui l’ont soutenue. Elle a ensuite précisé les circonstances des retrouvailles en commentaire, répondant à la question d’une internaute. On y apprend ainsi que Freddy était « caché dans des ronces dans un champ ».

Tout est donc rentré dans l’ordre et le chien est à nouveau auprès des siens après cette terrible épreuve.