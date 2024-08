Aveugle et couverte de boue, cette petite chienne errante découvre ce que signifie le mot « amour »

Au début du mois de juillet, l’association Humane Society of Kitchener Waterloo (Canada) a sauvé une petite chienne aveugle et couverte de boue qui errait seule. Après avoir vécu des épreuves difficiles, la boule de poils a eu droit à son « happy ending ».

Ce mois-ci, une personne a remis une petite chienne aveugle et couverte de boue entre les mains bienveillantes de l’équipe de la Humane Society of Kitchener Waterloo. La pauvre puce nécessitait une intervention chirurgicale à cause du glaucome à l’origine de sa cécité. Au cours de l’opération, ses 2 yeux ont dû être retirés.

De plus, la boule de poils a été stérilisée et a subi une chirurgie dentaire. En raison de l’état de ses dents, ses sauveurs pensent qu’elle a mâché les barreaux d’une cage avant de sombrer dans l’errance.

Comme le rapporte un article paru sur le site web de CTV News Kitchener, un toiletteur a proposé ses services gratuitement pour « relooker » la rescapée baptisée Honey.

© Kitchener Waterloo Humane Society

« Il y a eu un tel élan d’amour pour cette gentille chienne »

Après avoir surmonté des épreuves difficiles, Honey n’aura plus jamais à se faire de souci ! L’organisme a partagé une excellente nouvelle sur les réseaux sociaux : la boule de poils a été adoptée par la famille de ses rêves.

« Il y a eu un tel élan d’amour pour cette gentille chienne. La communauté s’est vraiment mobilisée pour la petite Honey. Beaucoup d’entre vous ont partagé son histoire dans l’espoir de lui trouver le foyer idéal, écrit un porte-parole de l’association, un membre de la communauté a fait don d’un harnais anti-collision pour que Honey puisse se déplacer sans craindre de se cogner contre des objets. L’un de nos très généreux bénévoles a même fait un don pour ses frais d’adoption. La gentillesse de notre communauté nous réchauffe tellement le cœur ! »

Aujourd’hui, l’ex-va-nu-pattes vit dans un foyer aimant, avec 2 nouveaux frères et sœurs canins. Ses nouvelles propriétaires, Erin et Karen, la comblent d’amour au quotidien !