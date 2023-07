Un lapin passe 250 jours dans un refuge en espérant rencontrer la famille de ses rêves

Les chiens et les chats ne sont pas les seuls à pousser la porte des refuges. Depuis quelque temps, les bénévoles accueillent également les NAC (nouveaux animaux de compagnie) à bras ouverts.

Selon un article publié sur le site web de France Bleu, la SPA a enregistré une hausse de 16 % des abandons de ces petites bêtes en 2020. Rats, hamsters, cochons d’Inde, oiseaux… ont eux aussi été victimes « d’achats compulsifs effectués pendant les déconfinements ».

À l’instar des canidés et des félins domestiques, les NAC demandent un entretien particulier et des responsabilités. Un lapin, par exemple, n’est pas censé vivre constamment en cage. Il a besoin de liberté et d’interaction sociale. Au début du mois de juillet, la fondatrice de l’association Linné, basée à Evron (Mayenne), a indiqué à nos confrères que la maltraitance touchait de plus en plus nos compagnons aux longues oreilles.

Hélas, ce phénomène semble dépasser nos frontières. Outre-Manche, les défenseurs de la cause animale récupèrent de (trop) nombreux lagomorphes et autres NAC. L’histoire d’Oreo, relayée par plusieurs médias, a notamment touché le public.

Un lapin à la recherche du bonheur

Comme le révèle le site d’information britannique Teesside Live, le lapin a été pris en charge avec un congénère par l’équipe de la RSPCA en octobre 2022, et est devenu l’un des plus anciens résidents du centre. Contrairement à son copain qui a trouvé le foyer de ses rêves, Oreo a attendu 250 jours derrière les murs du refuge.

À son arrivée, l’adorable boule de poils a succombé à la timidité. Serait-ce ce trait de caractère qui rebutait les adoptants potentiels ? Mais au fil des jours, il a réussi à sortir de sa coquille et a commencé à exprimer sa véritable personnalité.

Désormais, Oreo aime explorer son environnement et jouer, notamment avec une petite balle. « C’est un lapin adorable auquel nous nous sommes vraiment attachés, a confié un membre de la RSPCA, il mérite d’avoir sa propre famille. »

Après avoir réalisé quelques recherches sur le site officiel de l’organisme, nous avons remarqué que le petit poilu n’apparaissait plus dans la liste des animaux à adopter. Oreo aurait-il enfin trouvé chaussure à sa patte ? Nous l’espérons de tout notre cœur !