Aveugle et condamné, ce chien de refuge est sauvé 4 jours avant la date fatidique

Condamné à une issue tragique faute d’adoptant, un chien aveugle a vu son destin basculer in extremis grâce à une chaîne de solidarité émouvante. A travers son histoire, c’est un véritable plaidoyer en faveur des animaux "différents" qui est adressé au public.

Un chien aveugle placé sur la liste des animaux d’un refuge à euthanasier a été sauvé en trouvant une famille adoptive 4 jours avant la date butoir, rapportait KHON 2 le lundi 4 août.

Kruz, canidé de 8 ans, vivait dans une maison surpeuplée avec 19 autres de ses congénères jusqu’à sa prise en charge par la Maui Humane Society, association de protection animale basée à Hawaï, en avril 2025.



Maui Humane Society / Facebook

Si plusieurs de ses compagnons d’infortune avaient réussi à prendre un nouveau départ en étant adoptés, Kruz, lui, attendait toujours qu’on lui donne une chance. Son handicap, la cécité en l’occurrence, ne plaidait malheureusement pas en sa faveur.

Il était ainsi promis à un triste sort ; la date de son euthanasie avait été fixée au vendredi 8 août. Il fallait absolument lui trouver un foyer pour lui sauver la vie et lui permettre de connaître enfin le bonheur.

Fin juillet, un SOS était lancé sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook “Dog Kindness”. On apprenait via ce post que Kruz avait récemment séjourné en famille d’accueil, et que, depuis son retour au refuge, son anxiété s’était aggravée.

“Kruz est une âme douce qui a simplement besoin d'une maison calme et stable, avec quelqu'un qui voit son cœur, pas seulement sa cécité”, indiquait l’auteur de la publication en question. Le chien y était également décrit comme étant “affectueux” et s’entendant très bien avec ses congénères.

“Kruz, notre adorable chien aveugle de 8 ans, a quitté le bâtiment !”

Le lundi 4 août, la Maui Humane Society a annoncé une merveilleuse nouvelle sur sa page Facebook : “Kruz a été adopté !”

“Nous sommes ravis de vous annoncer que Kruz, notre adorable chien aveugle de 8 ans, a quitté le bâtiment !” peut-on effectivement y lire.

A lire aussi : Abandonné avec une mystérieuse déformation faciale, ce chien découvre enfin ce que signifie être aimé

L’association a, au passage, adressé un chaleureux “mahalo” (expression de gratitude en hawaïen) à son adoptante, sa famille d’accueil, ainsi que tous ceux qui avaient pris soin de Kruz et l’avaient aidé à tenir le coup.

“L'histoire de Kruz nous rappelle que tout devient possible lorsque nous nous unissons pour nos animaux sans voix, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux”, conclut l’association.