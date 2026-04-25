Avec son flair unique, ce Malinois détecte les fuites d'eau difficiles à localiser et soutient les équipes sur le terrain

C’est à Trèbes, une commune de l’Aude (Occitanie), que Malou, un Berger Malinois, a fait une démonstration de ses compétences le 15 avril dernier. Formé pour détecter les fuites d’eau potable par la société Canoz, il fait partie d’une expérimentation mise en place par le réseau d’exploitation d’eau Suez.

Âgé de 8 ans, ce Berger Belge Malinois baptisé Malou possède un flair hors pair. Formé par la société Canoz , une entreprise créée par Céline et Yannick il y a 20 ans pour la détection des nuisibles, entre autres, par les chiens, Malou est capable de détecter les fuites d’eau potable.

« Un enjeu primordial »

Mis en place conjointement par la société Canoz et Suez, la société d’exploitation du réseau d’eau, cette technique de détection des fuites d’eau est testée sur 33 communes de Carcassonne et ses environs. « Il y a un enjeu primordial de conservation de la ressource sur ce territoire qui a connu trois années de sécheresse consécutives » expliquait Emmanuelle Dussutour, directrice de l’agence Suez du département de l’Aude au média La Dépêche. Et c’est grâce au flair de chiens comme Malou que cette expérimentation est possible. Possédant environ 200 millions de capteurs olfactifs, la truffe de ce Berger Malinois lui permet de repérer l’odeur du chlore même lorsqu’elle provient d’une distance de 1,50 m sous la terre. « Sur les exercices que nous avons mis en place, nous atteignons environ 92 % de taux de réussite. Aujourd’hui, [ le 15 avril 2026, NDLR] nous allons faire une démonstration sur les canalisations de la rue » précise Céline Duboy, de la société Canoz et maître-chien de Malou.

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« Les chiens permettent d’affiner la recherche »

Si Malou a été formé à cette mission de détection, Céline et les autres maîtres-chiens le sont aussi. « En amont, nous devons nous informer sur le réseau d’eau pour connaître la localisation des canalisations » précise cette dernière. Si la société Suez a installé le long des 200 km composant le réseau d’eau, près de 700 capteurs acoustiques, cela reste insuffisant. Bien que ceux-ci permettent d’identifier les fuites et d’intervenir le plus vite possible, ces détections peuvent encore être améliorées. C’est pourquoi Suez a souhaité mettre en place cette expérimentation : « Il n’y a pas de petites économies. Les chiens permettent d’affiner la recherche, notamment sur les matériaux moins conducteurs comme le plastique, qui donnent plus de difficultés à nos capteurs acoustiques », ajoutait Emmanuelle Dussutour.

« Chaque jour, des milliers de litres d’eau se perdent à cause de fuites invisibles, parfois impossibles à localiser avec les méthodes classiques. C’est là que nos chiens entrent en jeu. Grâce à leur odorat hors du commun, ils sont capables de détecter et localiser avec précision des fuites d’eau, là où les outils acoustiques atteignent leurs limites. Mais attention : ils ne remplacent pas les chercheurs de fuite… ils travaillent avec eux, en parfaite complémentarité. », expliquait encore la société Canoz, dans une publication Facebook.

Un test sur le terrain

C’est donc sur le terrain, à Trèbes, que Malou a démontré ses compétences, en s’asseyant près d’un regard d’eau potable, identifiant, à cet endroit précis, une fuite. Ladite fuite a ensuite été confirmée par un ouvrier, lorsque celui-ci a ouvert la plaque, laissant apparaître un suintement d’eau sur la vanne. La Dépêche indiquait dans son reportage sur Malou que Suez effectuerait un creusement dans les jours suivants pour tester la précision du flair du Berger Malinois.

Ville de Trèbes / Facebook

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L’info Woopets : pour quelles missions le flair du chien est-il utile ?

Le flair des chiens peut être employé dans de multiples domaines, allant de la sécurité, pour repérer des explosifs, retrouver des personnes ou trouver la drogue, entre autres, à la médecine, où ils sont capables d’identifier une chute de glycémie, des crises d’épilepsie ou les cancers, notamment. Certains chiens sont également utiles pour des missions telles que la détection de matériel informatique dans le cadre d’enquêtes de pédocriminalité ou de cryptomonnaie.