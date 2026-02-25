Avec son engin, ce conducteur de chasse-neige bloque la route et secourt du froid 2 chiennes courant sur l'autoroute

2 chiennes s'étant mises en danger en s'aventurant sur une autoroute en pleine tempête de neige ont pu être secourues et ramenées auprès de leur famille, grâce à la vigilance et la bienveillance du conducteur d'un chasse-neige.

Kenny McGowan est un héros. Cet homme n'a pas hésité à intervenir en voyant 2 croisées Labrador Retrievers courant sur une autoroute alors qu'un blizzard soufflait sur la région, rapportait CBS News le mardi 24 février.

Les faits se sont déroulés le lundi 23 février à Long Island (New York). Ce jour-là, la visibilité était quasi-nulle en raison de la météo. Kenny McGowan conduisait son engin sur l'autoroute Sunrise (Sunrise Highway) afin de dégager les voies, quand une vision inattendue a attiré son attention.

« J’ai regardé sur le côté et j’ai aperçu quelque chose du coin de l’œil, puis j’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu un chien. Je me suis dit : ‘C’est un chien qui court’ », raconte-t-il à CBS News.

Très vite, il s'est rendu compte qu'il y en avait 2 ; des femelles qui couraient côte à côte au milieu de l'axe routier. « J’ai immédiatement allumé mes gyrophares et je suis resté juste derrière elles, dit Kenny McGowan. En tant qu’ami des animaux, en tant que père, je suis immédiatement passé en mode protection… J’allais faire tout ce que je devais faire pour empêcher que ces chiennes ne soient blessées. »

Il les a devancées, puis leur a barré la route, les obligeant à aller vers le terre-plein central où elles ont été immobilisées par l'épaisse couche de neige. L'une d'elles s'est allongée et l'autre s'est couchée sur elle. « C'est là que compris qu'elles étaient proches, qu’elles étaient de la même famille, qu’elles étaient sœurs », confie leur sauveur.

« Elles auraient pu mourir de froid »

Aidé par des automobilistes, il a pu les installer à l'arrière de son chasse-neige, puis les a emmenés au refuge municipal. « Si personne ne les avait trouvés, elles auraient pu mourir de froid », assure Danny Deutsch, employé de la structure d'accueil.



CBS News

Les chiennes ont été passées au lecteur de puce d'identification. L'une d'elles a été détectée facilement, mais l'autre beaucoup moins, car elle avait implantée à un endroit inhabituel. Quoi qu'il en soit, le personnel du refuge a obtenu les coordonnées de leurs maîtres et contacté ceux-ci.

La famille est venue chercher le duo canin le lendemain matin. La raison pour laquelle les 2 sœurs s'étaient retrouvées sur l'autoroute et sous la tempête de neige n'a pas été précisée.