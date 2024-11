Un chien fan de Shania Twain inquiète sa maîtresse en s'arrêtant brusquement de "chanter" et se retrouve aux urgences pour soigner un problème respiratoire

Les 2 activités préférées de Jax, un Border Collie de 5 ans, sont la course à pied avec sa maîtresse et « chanter » (comprenez : hurler) à l’unisson avec Shania Twain lorsqu’il entend les morceaux à succès de l’artiste canadienne, notamment « Man! I Feel Like A Woman » et « That Don’t Impress Me Much ».

Il habite Preston dans le Lancashire (Angleterre) avec sa propriétaire Ellana Farrow. Récemment, cette dernière avait remarqué qu’il ne chantait plus et qu’il commençait à tousser. Même ses aboiements avaient disparu.



SWNS / The Mirror

Sa maîtresse savait que quelque chose n’allait pas. Elle l’a d’abord emmené chez un vétérinaire local, qui a suspecté la présence d’un ver pulmonaire. Le chien a été traité en conséquence, mais les symptômes ont perduré.

Ellana Farrow a alors décidé de faire examiner Jax dans une clinique vétérinaire située à Sutton Weaver dans le Cheshire. Là, un scanner a révélé que le quadrupède avait un brin d’herbe de 5 centimètres dans ses voies respiratoires, atteignant les poumons.

Les vétérinaires ont eu recours à la bronchoscopie ; ils ont inséré un tube muni d’une mini caméra, ce qui leur a permis d’avoir un visuel sur le corps étranger, puis de le retirer en toute sécurité.

« Il se porte très bien et s'est complètement remis de sa toux »

Le Border Collie s’en est parfaitement remis et a progressivement repris sa vie d’avant. « Jax est revenu à son état normal, explique sa propriétaire au Mirror. Il court avec moi et rattrape des frisbees comme si de rien n'était. Mieux encore, il chante à nouveau. Il ne l'avait pas fait depuis un bon moment, mais [une chanson] de Shania Twain est arrivée peu de temps après son traitement chez le vétérinaire, alors que nous nous détendions tous les deux dans le salon, et il a simplement décidé de chanter. »



SWNS / The Mirror

Un retour en forme dont Chantal Rosa, la vétérinaire qui l’a traité, se félicite. « Heureusement, aucune intervention chirurgicale n’a été nécessaire, car nous avons pu retirer le brin d’herbe gênant en effectuant une bronchoscopie, au cours de laquelle un tube fin et flexible doté d’une caméra, d’une source de lumière et d’outils miniatures a été introduit dans les poumons par les voies respiratoires, indique la spécialiste. L'ensemble de la procédure s'est très bien déroulé et Jax s'est rapidement rétabli. Il a été autorisé à rentrer chez lui le jour-même. Il se porte très bien et s'est complètement remis de sa toux. »

SWNS / The Mirror