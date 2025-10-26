« Aucun d'entre eux n'est dans un état normal », 25 chats sauvés d’une femme qui avait tenté de les aider

Par bonne intention au départ, certaines personnes décident d’accueillir des animaux chez eux. L’objectif est de leur offrir les soins nécessaires, puis de les reloger ensuite. Toutefois, il arrive parfois que la situation dégénère et que le propriétaire perde le contrôle sur celle-ci. C’est ce qui est arrivé à une femme en Chine.

Une équipe de l’association PAWS Guardian Rescue Shelter est allée rendre visite à une femme habitant dans le quartier de Sheung Shui, à Hong Kong. C’est elle-même qui avait pris contact avec le refuge quelque temps plus tôt pour lui avouer avoir perdu le contrôle sur ses chats. Quand les bienfaiteurs se sont rendus sur place, ils ont fait face à un tableau inimaginable.

Avec transparence, la Chinoise a expliqué aux sauveteurs qu’elle n’était plus en mesure de s’occuper des 25 chats qui vivaient chez elle. Selon elle, ces derniers appartenaient autrefois à une femme âgée qui s’occupait d’eux, mais était portée disparue depuis quelque temps, rapportait le Dimsum Daily . La locataire a donc décidé de prendre le relais, mais la situation est devenue dramatique.

Des chats en mauvais état

Quand les bienfaiteurs sont arrivés sur place, ils ont été consternés par l’appartement de la dame. Malgré la pénombre sur place, ils ont remarqué que des excréments jonchaient le sol, ainsi que de l’urine. L’horreur s’est poursuivie après la découverte des animaux, en très mauvais état de santé pour la plupart. Ils étaient maigres, souffraient d’infections oculaires et étaient couverts de parasites.

Il y avait également des femelles gestantes et des chats particulièrement mal en point qui ont dû être pris en charge en urgence. De façon générale, tous les félins devaient être soignés : « Aucun d'entre eux n'est dans un état normal. Pourquoi en est-elle arrivée là ? », questionnait le responsable de l’association.

Ils ont été pris en charge

Les membres de PAWS Guardian Rescue Shelter ont extirpé les chats de cet environnement effroyable et les ont pris en charge. Tous auront besoin de soins médicaux, ce qui va représenter des frais importants pour l’association. Elle a donc lancé un appel à l’aide à quiconque pourra l’aider financièrement en réalisant un don.

Parallèlement, le personnel a décidé de ne pas engager de poursuites à l’encontre de la propriétaire des chats, car ils ont estimé que la négligence des animaux n’était pas intentionnelle. Il a affirmé préférer se concentrer sur le rétablissement des rescapés, qui prendra probablement un certain temps.