Au service de la justice et des familles endeuillées, Orca une chienne policière s’en va trop tôt et laisse un vide immense

Complice inséparable de son maître, Orca Katargo laisse derrière elle le souvenir d’un engagement sans faille au service des familles et de la justice. La chienne n’a pas survécu à la rupture d’une tumeur, mais elle est partie en se sachant entourée et aimée.

Le bureau du shérif du comté de Nash, en Caroline du Nord (Etats-Unis), a annoncé une triste nouvelle, celle de la disparition de l’un de ses anciens membres à 4 pattes, rapportait WRAL . Il lui a rendu hommage et adressé ses condoléances à son maître par la même occasion. “Merci à vous 2 pour tout ce que vous avez fait au fil des années”, peut-on effectivement lire dans cette publication reprenant celle de la NC Trooper's Association K-9 Search and Recovery.

Un post précisant également la cause du décès de la chienne, appelée Orca Katargo, survenu le 19 septembre 2025 : hémorragie interne consécutive à la rupture d’une tumeur de la rate qui n’avait pas été détectée auparavant.

La chienne au pelage noir était spécialisée dans la recherche de cadavres, aux côtés de son maître, l’adjoint Jack Thorpe. Grâce à elle, de nombreuses familles avaient pu faire leur deuil et offrir des funérailles à leurs proches disparus. Son travail avait également facilité la mission des enquêteurs sur des affaires d’homicides ou de décès inexpliqués.

“Elle était ma préférée”

“Elle était ma chienne de cœur. De tous les chiens avec lesquels j'ai travaillé ou que j'ai eu dans ma vie, elle était ma préférée”, confie Jack Thorpe.



Ce dernier a tenu à souligner la détermination dont elle faisait preuve. Rien ne l’arrêtait lorsqu’elle était lancée sur une piste. Elle l’avait démontré en intervenant sur des cas particulièrement complexes, comme la disparition d’Abby Patterson, habitante de Lumberton, en 2017, ou encore la petite Mariah Woods (3 ans) et l’adolescente Hania Aguilar en 2018.

Même lorsqu’elle ne parvenait pas à retrouver le corps, Orca Katargo faisait du bien aux familles d’une autre manière. C’est ce qui s’était produit avec les proches d’Abby Patterson. “D'habitude, on n'a pas beaucoup de conversations avec les familles, mais pour une raison ou une autre, avec la famille d'Abby, on a discuté, raconte son maître. Ils ont fait la connaissance d'Orca, et cela a créé une relation privilégiée entre eux et nous.”

“Je veux que les gens la connaissent”

La chienne a quitté les forces de l’ordre prématurément en 2022 suite à une blessure. Elle a pu profiter d’une retraite heureuse au sein de la famille de Jack Thorpe, à Garner.

A 9 ans, elle avait encore de belles années devant elle, mais son corps en a décidé autrement. Alors qu’elle semblait en pleine forme, elle a récemment eu un malaise. Comme expliqué plus haut, l’éclatement d’une tumeur splénique non diagnostiquée l’a emportée, malgré les efforts déployés par les vétérinaires pour la sauver.

“Elle avait un travail, elle a bien fait. Elle était aussi très affectueuse. Et je veux que les gens la connaissent”, conclut son maître endeuillé.