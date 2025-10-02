Au cours d’un déplacement professionnel avec son chien, cette jeune femme fait la rencontre d’un chien errant qui s’empare de son coeur (vidéo)

Kyla Campbell ne s’attendait pas à faire la rencontre d’un adorable toutou errant lors de l’un de ses voyages professionnels et pourtant… en quelques minutes à peine, la boule de poils a su non seulement conquérir son cœur, mais aussi et surtout celui de son chien Chester. Sans se poser trop de questions, la jeune femme a donc suivi ce que lui dictait son instinct…

À 23 ans seulement, Kyla Campbell est l’heureuse humaine d’un magnifique croisé Boxer / Terrier prénommé Chester. La jeune femme et son chien vivent dans le Minnesota, aux États-Unis, et partagent tout au quotidien. Ils sont tellement liés que lorsque Kyla doit partir pour des déplacements professionnels, elle emmène Chester avec elle. Il y a plus d’un an, en novembre 2024, ils se sont rendus à Paintsville, dans le Kentucky. Sur place, en plus de son travail, Kyla emmenait tous les jours son toutou en balade. Cet État fourmillant de chiens errants, ils ont fait la connaissance de bon nombre d’entre eux jusqu’à croiser un canidé en particulier… Un peu plus petit que Chester et arborant une robe bringée, le chien en question s’est immédiatement montré très amical avec le duo.

© @adventurechester / TikTok

Un choix évident

À l’issue de leur première rencontre, le toutou a même suivi Kyla et Chester jusqu’à leur hôtel, ne cessant de faire des appels au jeu et de réclamer des câlins. Il n’en fallait pas plus à la jeune femme pour tomber sous le charme… D’ailleurs, elle a rapidement choisi de le baptiser Franck. “Nous avons trouvé Frank à 2 pâtés de maisons de l'hôtel. Il était si heureux et sympathique. Honnêtement, c’était le petit chien le plus mignon que j'ai vu ! Chester et Frank ont commencé à se lier dès qu'ils se sont vus. Je n’avais jamais vu Chester s’intéresser autant à un autre chien”, a-t-elle raconté lors d’un entretien accordé au média Newsweek .

Rapidement, Kyla a su qu’elle ne pourrait pas séparer les 2 nouveaux meilleurs amis. “Frank voulait tellement être aimé, et Chester l'aimait…”, a-t-elle ajouté.

La décision d’adopter Franck s’est donc immédiatement imposée. Mais avant, la jeune femme a voulu s’assurer qu’il n’avait pas de maître. Après avoir posté une publication sur un groupe Facebook local et s’être renseignée auprès des habitants, elle a eu la confirmation que Franck était bien errant et s’est empressée de le ramener chez elle. “C'était la décision la plus simple pour moi que de le garder. La première nuit où je l'ai accueilli, il a dormi dans le lit sous les couvertures et il ne m'a pas quittée. J’ai ressenti cette énorme quantité d’amour venant de lui, c’était si spécial. Lui et Chester adorent se faire des câlins. Frank s'est même lié d'amitié avec notre chat et ils adorent jouer”, a-t-elle conclu avec tendresse.

A lire aussi : Laissée au refuge par son propriétaire, cette Golden Retriever est repérée et devient une chienne d’assistance motivée et reconnue

© @adventurechester / TikTok