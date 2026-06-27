Au bord d’une autoroute et sous un soleil de plomb, des policiers sauvent un chien enfermé dans une voiture volée

Au Nord de Marseille, sur une autoroute, des membres de la CRS (compagnie républicaine de sécurité autoroutière Provence) qui patrouillaient ont découvert, puis sauvé un chien enfermé dans un véhicule alors que les températures avoisinaient les 40 degrés. La voiture abandonnée sur une bande d’arrêt d’urgence se trouvait en plein soleil. L’équipe l’a fait déplacer pour pouvoir extraire le chien en toute sécurité. La suite de l’histoire révèle que le véhicule a été volé alors que le chien se trouvait à l’intérieur.

La présence de ce Renault Espace a alerté la CRS, explique La Provence. Aucun conducteur ne se trouvait à bord ou aux environs. Ce n’est qu’après une inspection du véhicule que les policiers se sont rendus compte qu’un animal y était enfermé, et s’agitait pour signaler sa présence.

Un sauvetage complexe

Casser une vitre pour laisser sortir le chien aurait été dangereux sur cette autoroute très fréquentée. L’American Staffordshire a donc été déplacé au moyen d’une remorque au PC de la CRSAP, situé à Septèmes-les-Vallons. Un garagiste a été sollicité pour ouvrir le véhicule et ainsi sortir le chien en toute sécurité.

Terrorisé, le canidé a finalement accepté l’aide de l’équipe, après avoir subi plusieurs heures dans un environnement à 40 degrés. Par ailleurs, son état de santé a été estimé correct.

🌡️ Combien de temps avant le danger? 🚗 Que faire si je vois un chien enfermé? 📖 D'autres sauvetages animaliers Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

La Provence

Un abandon d’une autre sorte

N’ayant pas retrouvé tout de suite la trace des propriétaires, les policiers ont gardé le chien avec eux durant la nuit. Bien éduqué et sociabilisé, l’animal laissait penser qu’il vivait avec une famille il y a peu.

Le lendemain, un appel avec le propriétaire a amené plus d’éléments sur l’histoire. Il a expliqué que son véhicule a été volé, son chien étant resté à l’intérieur. La police a vérifié ses propos et a confirmé le délit de vol. Ce propriétaire ne sera donc pas visé par l’amende de 60 000 euros risquée en cas d’abandon d’un animal. Big, le chien, va pouvoir retrouver les siens et se remettre de cette situation extrêmement grave. Des poursuites sont en cours concernant l’auteur du vol du véhicule, et donc de la mise en danger de l’animal.

La police rappelle le risque de laisser un chien dans l’habitacle d’une voiture alors que les températures sont particulièrement élevées. Le risque de déshydratation peut intervenir très tôt, même au bout de quelques minutes. En cas de fortes chaleurs, offrez un espace frais à vos animaux autant que possible, ainsi que de l’eau fraîche à volonté.