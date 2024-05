Convaincue qu'elle finirait sa vie au refuge, cette chienne de 14 ans attire l’attention d’un couple offusqué par sa situation

À l’âge de 14 ans, la vie de Jade a pris un tournant décisif. Elle a été déposée dans un refuge de Philadelphie, aux États-Unis, et a dû faire le deuil de tout ce qu’elle avait connu jusqu’à présent, dont sa famille. Une situation déjà difficile, sans compter l’épée de Damoclès au-dessus de sa tête. En effet, elle risquait d’être euthanasiée. Mais son minois n’a pas laissé un couple indifférent, lequel a tout fait pour lui offrir une belle retraite.

Les propriétaires de Jade se sont retrouvés sans abri, partageait Newsweek. Pour eux, il était impossible de faire subir une telle vie à leur animal, alors ils l’ont douloureusement abandonnée dans un refuge. Du jour au lendemain, la chienne a perdu tous ses repères et ceux qu’elle aimait.

Les chiens âgés n’intéressent pas les adoptants

Si les chiens adultes ont parfois du mal à trouver de nouveaux propriétaires, les seniors, eux, voient leurs chances drastiquement réduites. D’après la société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux, seuls 25 % d’entre eux sont adoptés, contre 60 % de chiots. Ce terrible contraste a des conséquences dramatiques sur les animaux âgés, puisqu’ils sont euthanasiés dans certains refuges.

C’était le triste sort qui attendait Jade, laquelle n’avait pourtant pas choisi de se retrouver là. Toutefois, des anges gardiens ont pris connaissance de sa situation et ne pouvaient concevoir une fin aussi tragique pour elle. Ils se sont mobilisés pour la sauver rapidement.

Philly Rescue Angels INC / Facebook

Une décision évidente

Alisyn Davidson et son fiancé sont bénévoles au Philly Rescue Angels. Ils recueillent les pensionnaires du refuge chez eux en tant que famille temporaire. En découvrant l’histoire de Jade, ils n’ont pas pu rester de marbre face à sa détresse et ont décidé de lui faire une place chez eux. Ils lui ont laissé tout l’espace et le temps dont elle avait besoin pour s’adapter à son environnement et la chienne s’est étonnamment bien intégrée au sein du foyer.

A lire aussi : « Nous pouvons espérer qu'un monde meilleur se dessine » : des enfants dévoués redonnent la joie de vivre aux animaux en détresse (vidéo)

En l’espace de quelques jours, ses propriétaires relais ont eu un véritable coup de foudre pour elle : « J'ai immédiatement dit que je l'accueillerai, et quelques jours après son arrivée chez nous, nous avons créé des liens avec elle et avons décidé de l'adopter » annonçait Alisyn Davidson. Jade va pouvoir couler des beaux jours aux côtés d’une famille aimante et pourra tirer un trait sur son passé.