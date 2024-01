L'adorable rituel quotidien d'un Golden Retriever attendant le retour de son jeune humain après l'école (vidéo)

Les Golden Retrievers font partie des premiers chiens auxquels on pense quand il est question des races canines les plus adaptées aux enfants. Quand on voit le comportement de Maui envers son jeune ami humain rentrant de l’école, on comprend aisément pourquoi ils jouissent d’une telle popularité auprès des familles du monde entier.

La loyauté et l’affection dont les chiens font preuve à l’égard de leurs humains n’ont pas d’égal. Pour les propriétaires canins qui sont aussi parents, le bonheur apporté par ces animaux exceptionnels est encore plus grand quand ils peuvent voir une complicité se mettre en place et se développer entre eux et leurs enfants.

Ces derniers en bénéficient d’ailleurs à plus d’un titre. Les chiens sont pour eux à la fois des partenaires de jeux, des confidents, des protecteurs et les aident à acquérir des notions importantes comme l’empathie, le respect et le sens des responsabilités.

C’est ce genre de relation que connaît Maui le Golden Retriever au sein de sa famille, qui vit en Californie (Etats-Unis).

Ce chien adore son jeune ami Eric. Le meilleur moment de la journée pour lui, c’est quand le garçonnet rentre de l’école l’après-midi. Lui et l’autre canidé de la famille, une femelle Welsh Corgi Pembroke répondant au nom de Ruby, attendent le retour de l’enfant de patte ferme.



Un accueil canin des plus festifs pour Eric

Quand ils sentent que l’heure approche, ils se tiennent sagement derrière la porte d’entrée en remuant la queue. Dès qu’Eric arrive, Maui laisse exploser sa joie de le retrouver. Une joie qu’éprouve et manifeste aussi son jeune humain, qui l’étreint alors tendrement.

Maui apporte énormément de bonheur à Eric et cela se voit clairement dans les attitudes de l’un et de l’autre. Cet enfant a vraiment de la chance d’avoir un tel ami.

La vidéo montrant l’un de ces joyeux moments de retrouvailles et postée sur le compte TikTok « @maui_thegoldenpup » le 5 janvier 2024 totalise 2 millions de vues à ce jour. Elle est relayée par PetHelpful. La voici :

