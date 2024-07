De par sa différence et sa joie de vivre, ce chien concerné par un trouble neurologique émeut des milliers de personnes (vidéo)

Yogi est né avec une petite coquetterie de la nature, qui le rend exceptionnel aux yeux de sa famille. Non seulement le Golden Retriever arbore une queue de couleur sombre, mais aussi une partie de la face inclinée et d’autres troubles que son adoptante explique sur les réseaux sociaux.

Sur son compte TikTok @yogiluvs, Alice rassemble plus de 64 000 abonnés. La raison de son succès ? Les particularités physiques de son Golden Retriever. Yogi, 6 ans, est concerné par une « mutation somatique », qui « se traduit par une mosaïque de couleurs sur la queue », explique la rédaction de Newsweek.

De plus, le chien est atteint d’un trouble neurologique provoquant une inclinaison de la tête vers la gauche et des tremblements occasionnels au niveau des pattes. Il souffre aussi de crises d’épilepsie légères et d’un souffle au cœur.

Sur les réseaux sociaux, Alice sensibilise le public en partageant le quotidien de son fidèle compagnon.

Pour faciliter les explications et aider les internautes à comprendre facilement la constitution génétique unique de son protégé, la TikTokeuse fait un parallèle avec le syndrome de Down (trisomie 21), qui touche les humains.

« Tout le monde l’adore »

Une vidéo publiée sur TikTok en 2021 et visionnée 3,5 millions de fois, Alice présente les spécificités de son compagnon à 4 pattes. De nombreux utilisateurs ont partagé leur soutien et leur émotion dans les commentaires. « Yogi est tellement beau » ; « Sois tranquille, tout le monde t’aime mon grand » ; « Que Dieu te bénisse », peut-on lire, par exemple.

« Nous ne savons pas combien de temps il vivra, mais nous l’aimons tous les jours », confie Alice. Dans son quartier, le Golden Retriever est très connu et apprécié de tous. Une vraie petite star locale, qui a pris l’habitude de saluer tous ceux qu’il rencontre !

« Yogi adore se promener dans le coin, et il s’arrête chez plusieurs voisins pour leur dire bonjour, indique son adoptante, ils lui donnent des friandises et le caressent, puis il passe à la maison suivante. Il est super gentil et drôle. Tout le monde l’adore. »