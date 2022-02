Pour sauver la vie à ce Border Terrier atteint d'un cancer, un vétérinaire ampute son museau

Un vétérinaire anglais est venu à bout d'une tumeur cancéreuse logée dans la cavité buccale d'un Border Terrier, en pratiquant une amputation. Une opération de la dernière chance...

À 11 ans, Yogi mérite de profiter de ses vieux jours sereinement. Hélas, une forme rare et agressive de cancer s'est emparée de son organisme. Après avoir observé une dent en mauvais état et une masse inquiétante dans sa bouche, sa propriétaire, Anna Gaughan, l'a emmené chez le vétérinaire.

Le diagnostic est tombé : le Border Terrier a souffert d'un fibrosarcome, une tumeur maligne qui se développe sous la peau. Pour lui sauver la vie, le praticien a proposé d'opérer sa mâchoire supérieure, révèle Metro dans un article paru le 30 janvier 2022.

« C'est souvent très difficile à diagnostiquer, a confié Anna, Yogi est un membre important de ma famille et c'est vraiment le meilleur chien de tous les temps. »

© SWNS

Une opération chirurgicale réussie

C'est ainsi que le Border Terrier s'est retrouvé allongé sur la table d'opération de la clinique Eastcott Veterinary Referrals, à Swindon (Angleterre). Le chirurgien a été contraint de retirer son petit museau touché par la maladie.

Heureusement, à la suite de cette intervention, Yogi a commencé à se rétablir. Le vétérinaire, qui a pris en charge la boule de poils, a déclaré : « Ce type de cancer est hautement invasif et localement destructeur. Il grandissait très rapidement et en raison de sa taille et de son étendue, nous savions que la seule option pour le guérir complètement était de réséquer tous les tissus affectés, y compris le museau. »

© SWNS

Désormais, le chien a besoin d'une myriade de soins postopératoires, ainsi que de l'aide pour apprendre à manger normalement. Et la bonne nouvelle du jour : le chirurgien s'est dit « heureux d'annoncer que le traitement a, jusqu'à présent, été extrêmement efficace ». Aucune empreinte du cancer n'a été relevée depuis l'opération.

« Yogi était un patient fabuleux, a-t-il ajouté, et bien que ce traitement ait affecté son apparence extérieure, il n'a jamais affecté sa personnalité étonnante. »