Atteint d'une sévère maladie de la peau, un chien errant est soigné puis adopté par sa famille d'accueil

Les problèmes cutanés de ce chien nommé Goulash n’ont pas échappé à ses sauveteurs. Touché par la gale, le chien n’avait plus de pelage et sa peau était attaquée par les acariens. Une bénévole l’a pris sous son aile, lui a procuré des soins bénéfiques, et a fini par offrir ce que Goulash attendait sans doute le plus : une adoption.

Goulash a reçu les soins avec un sentiment de reconnaissance. Il a dû endurer des souffrances durant des semaines dans la rue, sans que personne ne se soucie de lui. Un passant l’a un jour remarqué, et lui a permis d’entamer une nouvelle phase de sa vie, bien plus positive et joyeuse.

Kathe Hoffman / Facebook

Une maladie qui ronge

Lorsque le chien a été trouvé, son épiderme était enflammé, laissant supposer une irritation extrême, soulignait The Dodo. Goulash avait la gale et ce depuis plusieurs semaines, et sa peau commençait à être attaquée.

Dans son malheur, le chien est tombé sur les bonnes personnes, entre les mains de bénévoles d’un refuge, Mac’s Mission, qui s’est spécialisé dans les maladies cutanées. Rochelle Steffen, fondatrice du refuge expliquait : « Lorsqu’un chien comme celui-ci a la gale Demodex, c’est comme si sa peau fondait. Les acariens Demodex font tomber les poils, et la peau devient alors très irritée ».

Entre les meilleures mains

Une fois admis dans l’association, Goulash a débuté une phase de soins intensifs. Sa peau a été soignée, pour être débarrassée des acariens présents en grand nombre. Traité par des équipes spécialisées dans le volet cutané, le chien a pu bénéficier des derniers traitements présents sur le marché. L’évolution a été lente, mais finalement visible pour Goulash.

Kathe Hoffman / Facebook

« Le chien le plus affectueux »

Durant toute la durée des soins, le chien a été exemplaire. « Remuant la queue » dès lors qu’une interaction se profilait, il était toujours heureux en compagnie des humains.

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Son séjour dans l’association a été l’occasion de créer un lien vraiment spécial avec une bénévole. Cette dernière l’a accueilli en tant que famille d’accueil, et a vite compris que leur histoire ne s’arrêterait pas là. Elle exprimait : « C’est vraiment le chien le plus affectueux que j’aie jamais rencontré. Nous lui en sommes très reconnaissants ».

C’est donc tout naturellement que Goulash a intégré sa famille, celle qui le connaissait déjà bien et qui lui avait offert l’opportunité d’une reconstruction.