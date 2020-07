Atteint d'une maladie génétique rare, ce berger allemand miniature à tout d'un grand !

Ranger aura toujours l’air d’un chiot, bien qu’il soit un chien adulte. La faute à une anomalie génétique. Cela ne l’empêche toutefois pas de mener une vie heureuse auprès de sa famille.

Bien qu’il ait 3 ans, Ranger, un Berger Allemand, pèse moins de 8 kg et a l’air d’un chiot. Bien en deçà de la trentaine de kg qu’un chien adulte de cette race devrait peser. La cause de cette particularité est une maladie génétique rare liée à une hypoplasie de l'hypophyse ; elle est appelée nanisme hypophysaire congénital ou hyposomatotropisme.

Shelby Mayo, sa propriétaire, savait qu’il était plus petit que ses frères et sœurs lorsqu’elle l’avait choisi dans la portée, mais elle était loin de se douter que c’était un chiot nain. Elle l’a découvert quand il a commencé à souffrir de problèmes de santé, notamment des parasitoses intestinales : coccidiose, puis giardiase.

Grâce aux traitements adéquats, le jeune quadrupède s’en est sorti. Néanmoins, en constatant qu’il ne grandissait pas, Shelby Mayo l’a de nouveau emmené chez le vétérinaire, qui lui a annoncé la maladie héréditaire dont il était atteint, rapporte The Dodo.

Après la stérilisation, Ranger a commencé à avoir la peau sèche et à perdre ses poils. Là encore, il a fallu lui apporter des soins spécifiques. Un traitement de la thyroïde et des bains hydratants au savon de lait de chèvre, fourni par un de ses followers sur Instagram, lui ont permis d’aller beaucoup mieux.

Même s’il est beaucoup plus petit que les autres chiens de Shelby Mayo, 2 femelles Labrador-Retriever et Berger Allemand, il s’entend parfaitement avec celles-ci et le trio passe son temps à jouer ensemble. Ranger ne manque pas de caractère et sait aussi se faire respecter.