Atteint d’un grave trouble abdominal, ce chien dont le pronostic vital semblait engagé s’en sort grâce à la ténacité d’un refuge (vidéo)

Toby vivait dans les rues de Bali, en Indonésie. En croisant sa route, les sauveteurs craignaient sérieusement pour sa vie. Son ventre gonflé, marqué par la présence d’une ascite, ont rendu les soins lourds et pénibles. Malgré tout, c’est l’espoir qui a mené la prise en charge, et a abouti à une belle réussite.

C’est l’association Little Steps Matter Bali, qui était déjà venue en aide à un chiot de 4 mois vivant dans la rue, qui a porté secours à Toby, également chiot au moment de son sauvetage. Dans l’incapacité quasi-totale de se déplacer, l’animal était en grande souffrance. Il a pu compter sur une équipe aux petits soins avec lui, et son courage a fortement marqué les esprits.

Un mal visible

Atteint d’ascite, Toby a été recueilli puis a tout de suite été confié à une clinique vétérinaire. Son ventre étant extrêmement gonflé, il a fallu démarrer un traitement en urgence. Durant des mois, le chien a été amené à la clinique pour subir des ponctions, afin de retirer le liquide qui s’était logé en masse entre ses organes. Malheureusement, même si le traitement suivait son cours, le résultat n’était pas là. La maladie de Toby semblait incurable.

@littlestepsmatter.bali / TikTok

L’ascite : « une condition médicale grave »

En plus d’être impressionnantes, l’ascite n’a en effet pas de réel traitement à l’heure actuelle, en-dehors des ponctions qui peuvent tout de même fonctionner dans de nombreux cas.

Cette pathologie se traduit par un « épanchement abdominal potentiellement mortelle ». « L’abdomen du chien se remplit de liquides », et met en danger les organes tels que les intestins, le pancréas, la rate ou la vessie.

Sa cause n’est pas toujours évidente à trouver. Il peut autant s’agir d’un trouble cardiaque, qu’une insuffisance hépatique ou d’une tumeur cancéreuse.

Se battre coûte que coûte

Ce pronostic, les bénévoles de Little Steps Matter Bali ne l’ont pas entendu de cette oreille. D’autres spécialistes ont été convoqués, même à l’étranger. Aucun nouveau traitement n’a pu être trouvé pour Toby.

Les bénévoles n’ont rien lâché pour autant et ont continué à prendre soin de Toby. Porté par une bienveillance permanente et beaucoup d’amour, le chien a commencé à montrer des signes de meilleure santé. Son avancée a été confirmée par les vétérinaires sans que ces derniers ne puissent l’expliquer.

A lire aussi : Une chienne qui a attendu au refuge durant 11 ans apprécie chaque seconde de son nouveau quotidien inespéré auprès de sa famille (vidéo)

#dogs #dogrescue #rescuedogs #animalcharity #animalwelfare #foryou #foryourpage #viral #video #trending #fyp #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #videoviral ? Can We Kiss Forever? - Kina @littlestepsmatter.bali Do you believe in miracles? We certainly do.???? Toby was only just a puppy suffering Ascites when we saved him from the streets of Bali. After months of fluids being drawn daily from his abdominal cavity at the clinic and overseas specialist consulted to find the cure for his condition, the vets gave up and sent him home to us. But we kept on fighting, we did not give up to help Toby heal and so did he. da This is now over one year ago. With intensive care treatment and love, he miraculously made a full recovery and blossomed into a healthy and happy little boy who is charming everyone he comes across. Leave a for Toby if you believe like us, that love is and always will be the answer. Support our good cause for the animals in Bali and help us to make more of those miracles happen by donating via the link in our bio. #bali

Pour l’association, Toby est « la preuve vivante que les miracles se produisent ». Sociable, adorable, le comportement du chien s’est aussi apaisé au fil du temps, sans doute en lien avec la diminution de ses douleurs.