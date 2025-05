Attachée toute sa vie à une chaîne rouillée, cette chienne découvre enfin ce que signifie vivre

Alicia n'avait jamais connu le confort d'une maison chaleureuse. Elle n'avait pas non plus connu l'amour et la bienveillance des humains. Non, ce n'était pas une chienne errante. Elle avait bel et bien une famille, mais celle-ci a préféré la laisser attachée à une courte chaîne sans se préoccuper d’elle. L'avenir de la chienne s'annonçait sombre, jusqu'à ce que des sauveteurs l'extirpent de son enfer.

Alicia, une chienne au pelage doré, vivait dehors en permanence. Pourtant, elle n’a jamais pu explorer son environnement. Elle était condamnée à tourner en rond dans un périmètre plus que restreint et aucun de ses besoins vitaux n'était comblé. Aujourd'hui, la boule de poils est méconnaissable. Elle a eu la chance d'être sauvée et a désormais toute la vie pour se reconstruire.

Les sauveteurs de Brother Wolf Animal Rescue, refuge américain, n'oublieront certainement jamais leur première rencontre avec Alicia. La chienne a été récupérée par le contrôle animalier local, qui l’a trouvée sur une propriété. Ses conditions de vie étaient absolument insupportables.

Brother Wolf Animal Rescue / Facebook

Une chienne délaissée

Selon les membres de Brother Wolf Animal Rescue, dont témoignage a été relayé par le Charlotte Observer, Alicia était attachée avec une chaîne très courte. Elle ne pouvait que faire un cercle d'environ 1,80 m de diamètre. Tout ce qui était autour d'elle lui était inaccessible. La pauvre était devenue tellement maigre à force de ne pas manger à sa faim que son collier bâillait autour de son cou.

C'était comme si les personnes qui l'avaient adoptée avaient fini par l'oublier totalement : « Une chaîne rouillée. Une gamelle vide. Un collier autrefois bien ajusté, désormais affaissé sous le poids de la négligence. Alicia était oubliée. Seule. Jour après jour, nuit après nuit. Une existence cruelle », décrivait un membre de l’organisme. Cependant, dès lors qu'elle a été retrouvée, la vie d’Alicia a compté pour de nombreuses personnes.

A lire aussi : Un Patou perd un être cher lors d'un accident de la route et erre pendant des semaines avant de trouver refuge dans la grange d'une famille

Une renaissance

La chienne a bénéficié des soins vétérinaires dont elle avait besoin et a repris du poids à l'aide d'un régime adapté. Elle s'est progressivement rétablie entre les bonnes mains de ses sauveteurs, qui ont tout fait pour lui montrer que la vie valait la peine d'être vécue. Alicia s'est métamorphosée, tant physiquement que psychologiquement. Tout ce qu'elle avait vécu était désormais derrière elle et elle était prête à tout recommencer.

La chienne avait d'ailleurs toute la vie devant elle, n’étant âgée que d’un an. Et cela tombait bien, car une famille était prête à la bichonner pour le restant de ses jours. Alicia a été adoptée, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui avaient suivi son histoire. Elle ne tombera plus jamais dans l'oubli.