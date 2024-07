Victime d’une grave négligence, ce Husky méconnaissable reçoit enfin les soins et l’amour qu’il mérite grâce à des sauveteurs dévoués (vidéo)

Lorsque Lycan a été secouru par un organisme de sauvetage de chiens du Missouri (États-Unis), il était difficile de croire qu’il s’agissait d’un Husky. Le pauvre toutou s'était en effet « transformé en pierre » à cause d’une gale non traitée. Aujourd’hui en sécurité dans son refuge, il remonte doucement la pente en espérant trouver un jour une famille aimante où il ne serait plus jamais négligé.

L’histoire de Lycan relayée par Newsweek a brisé le cœur de nombreux internautes. Et pour cause ! Ce Husky Sibérien d’environ 6 ans a été trouvé au sud de Saint Louis, dans le Missouri (États-Unis), par de bons samaritains. Choqués par sa misérable apparence, ceux-ci avaient tout de suite contacté l’association de sauvetage Stray Rescue of St. Louis.

Lors de la prise en charge de ce pauvre chien, le personnel du refuge a pu prendre la mesure des négligences qu’il avait subies et il l’a immédiatement placé en soins d’urgence.

« Le chien qui s'est transformé en pierre »

Lycan avait été infesté par des acariens de la gale qui « le mangeaient littéralement vivant » et qui lui avaient fait perdre presque tous les poils de son corps, faisant ainsi ressembler sa peau à de la pierre.

Stray Rescue de St. Louis / Facebook

« Le chien qui s'est transformé en pierre », peut-on lire dans le message de Stray Rescue de St. Louis sur sa page Facebook. « Ce chien souffre constamment […]. Les chiens sont allergiques à ce type d'acariens et ils provoquent des démangeaisons extrêmes. Il est misérable et ne peut s'empêcher de se gratter. »

Stray Rescue de St. Louis / Facebook

Selon le vétérinaire du refuge, cela a pris des mois avant que Lycan ne finisse dans cet état.

Une grave négligence qui a suscité, à juste titre, l’indignation de ses sauveurs. « C'est ahurissant d'imaginer combien de temps il a fallu pour qu'un magnifique Husky à poil long soit lentement dépouillé de sa fourrure par des nuisibles. C'est encore plus ahurissant de penser que quelqu'un a pu savoir qu'il souffrait depuis le début et a choisi de ne rien faire », a ainsi commenté le refuge.

Un long chemin vers la guérison

Même si Lycan a commencé à recevoir des soins pour traiter sa gale, il lui faudra encore un certain temps avant d’être de nouveau sur pattes et ne plus être contagieux.

Pourtant, le toutou ne rêve que d’une seule chose : recevoir de l’amour. « Il a envie d'être touché, d'être près de nous. Il veut être frotté, caressé […]. Il fond à chaque contact affectueux, vous permettant de ressentir sa gratitude sincère lorsqu'il se penche de tout le poids de son corps, suppliant que l'amour ne s'arrête pas. Il n'aurait jamais dû être si seul, si désespéré, pendant si longtemps », a expliqué son refuge.

A lire aussi : La fugue d'un chien malvoyant et au passé douloureux affecte sa maîtresse mais mobilise la communauté

Ce chien affectueux devra donc attendre encore quelques semaines avant de pouvoir être adopté et être aimé comme il le mérite. Ses amis sauveteurs l’ont promis :« Il ne connaîtra plus jamais rien d'autre que l'amour inconditionnel à partir de ce jour. »