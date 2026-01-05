« Attachée, enfermée dans une valise et jetée dans une benne à ordures », cette chienne court joyeusement partout depuis son sauvetage (vidéo)

Ligotée dans une valise et abandonnée dans une benne à ordures, Binny a été sauvée in extremis par les forces de l’ordre. Malgré l’horreur de ce qu'elle a vécu, cette petite chienne reste incroyablement douce et pleine d’amour pour les humains. Aujourd’hui, elle se remet doucement et sera bientôt prête à trouver une famille qui saura l'aimer comme il se doit.

Lorsqu’ils ont reçu un appel signalant un animal abandonné derrière un immeuble, les agents du service de police d’Everett (EPD) dans l’État de Washington (États-Unis) ne se doutaient pas de l’horreur qui les attendait. Sur place, Binny, une petite chienne croisée Pitbull, avait été littéralement jetée aux ordures.

Un abandon révoltant

Comme le rapporte People, la boule de poils d’environ 2 ans avait heureusement été retrouvée vivante, mais dans de terribles conditions.

« Ils ont trouvé Binny, attachée, enfermée dans une valise et jetée dans une benne à ordures. L'agente Kargopoltseva a transporté Binny au refuge pour animaux d'Everett, où elle reçoit toute l'affection et les soins qu'elle mérite », a ainsi indiqué le service de police sur Facebook .

© Everett Police Department / Facebook

Comble de l’horreur, l’agent de police CJ Hawley a également déclaré à KOMO News , que Binny était ligotée avec une corde et que la valise avait été fermée à clé, ne laissant aucune chance à la pauvre chienne.

© Everett Police Department / Facebook

Une chienne joyeuse qui revient de loin

Au refuge pour animaux d'Everett (EAS), la petite Binny a rapidement été prise en charge pour soigner ses multiples problèmes de santé. Selon Leslie Wall, directrice adjointe d'EAS, « Binny vomissait du sang, avait des écorchures au cou et venait de mettre bas » en arrivant dans son établissement.

« Nous avons fait des analyses de sang, commencé un traitement antibiotique, des analgésiques, des choses comme ça », a-t-elle déclaré.

© Everett Police Department / Facebook

La chienne s'est heureusement bien remise de cette terrible expérience. Arrivée au refuge dans un état critique, Binny gambade aujourd’hui partout en remuant la queue, affichant un air joyeux faisant plaisir à voir.

Près d'un mois après son sauvetage, elle est même bientôt prête à être adoptée. « C'est une chienne formidable car elle rencontre les gens avec enthousiasme et joie. Ce qui est rare chez les chiens ayant un tel passé. », a déclaré Leslie Wall. Un avenir brillant et plein d’amour l’attend désormais !