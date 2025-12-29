Attachée dans la neige, blessée et isolée, cette chienne au pelage emmêlé à l'extrême profite de sa toute première séance de toilettage

Au cours du mois de novembre, Pixie a enfin quitté l’enfer dans lequel elle était prisonnière depuis plusieurs années. La chienne, prise en charge par la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA), a été trouvée enchaînée à l’extérieur, au milieu de la neige, dans un état catastrophique.

Savoir que des individus malveillants font souffrir les animaux nous brise le cœur, et certaines images sont insoutenables. Heureusement, il existe de belles âmes qui les sauvent et leur offrent un nouveau départ dans la vie, placé sous ligne de l’amour.

Au Canada, la BC SPCA a répondu à un signalement de maltraitance animale le 18 novembre. Sur une propriété isolée, les agents ont découvert un amas de poils emmêlés qui gisait dans le froid. Il s’agissait d’une chienne croisée Caniche, âgée de 7 ans, qui ne bénéficiait d’aucun soin. Lors de l’intervention, la prisonnière tremblait de tout son petit corps et trainait une blessure à la patte arrière gauche.

« La neige autour de la chienne était devenue brunâtre tant son pelage était sale, explique un porte-parole de l’organisme, il était évident que ses besoins fondamentaux n'avaient pas été satisfaits depuis longtemps. Nous ignorons quand elle a vu un toiletteur pour la dernière fois, mais cela remontait manifestement à très longtemps. »

© BC SPCA

« Son pelage était plein de saletés, d'excréments et d'urine »

À la suite du sauvetage, la boule de poils – nommée Pixie – a été emmenée au refuge de la SPCA de Prince Rupert, où elle a eu droit à un examen vétérinaire complet et une séance de toilettage bien méritée.

« Il a fallu anesthésier Pixie pour retirer tous ses nœuds, confie la directrice de l’établissement, c'était tellement emmêlé qu'il a fallu deux heures et beaucoup de précautions pour tout enlever. Son pelage était plein de saletés, d'excréments et d'urine. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle devait être mal à l'aise dans un tel état. »

Malheureusement, la rescapée devra subir une intervention chirurgicale pour l’amputation de sa patte, en raison d’une « ancienne blessure mal cicatrisée ».

© BC SPCA

Pixie se rétablit en famille d’accueil

La solitude et les conditions terribles auraient pu rendre la petite chienne très craintive. Mais d’après ses bienfaiteurs, elle est très amicale et adore réclamer des câlins.

Par la suite, Pixie a été placée en famille d’accueil, où elle apprend à faire le deuil de son passé et à aller de l’avant. Lorsqu’elle sera prête, ses sauveurs la proposeront à l’adoption. Ce sera l’occasion pour elle de commencer un nouveau chapitre de sa vie.

Pendant ce temps, son ex-détentrice devra faire face à des accusations de cruauté envers les animaux.

© BC SPCA