Ce chien amputé attend la famille idéale depuis 1000 jours : qui lui donnera une chance de connaître l'amour ?

Arandy a été trouvé dans la rue en 2020 et transporté au refuge animalier Soi Dog, où des milliers de petits poilus attendent leur billet pour une nouvelle vie… Comme le rapporte Newsweek, le pauvre chien arborait une patte grièvement blessée, mauvais souvenir d’un accident avec une automobile.

En raison de l’état catastrophique de son membre, le rescapé a subi une amputation. Depuis, il se meut sur ses 3 pattes restantes. Hélas, les semaines, les mois et les années ont défilé sans que personne ne daigne s’intéresser à lui. En ce mois d’août 2023, Arandy demeure toujours orphelin.

© Soi Dog

Un chien qui mérite sa chance

Le 19 juillet dernier, l’équipe de Soi Dog a publié un message sur sa page Facebook, dans lequel elle détaille l’histoire de ce canidé unique.

En mettant en lumière son passé ainsi que ses qualités sur les réseaux sociaux, le groupe espère attirer l’attention d’une famille aimante et responsable.

© Soi Dog

Comme l’expliquent ses bienfaiteurs sur le site web de l’organisme, Arandy, âgé d’environ 6 ans, cherche un foyer sans autres chiens ni jeunes enfants.

En raison de sa condition particulière, il a besoin d’effectuer des pauses durant les promenades : se déplacer sur 3 pattes peut être fatigant.

Malgré sa vie d’errance, son amputation et son séjour de longue durée au refuge, Arandy respire la joie de vivre ! Résilient et courageux, l’animal représente une véritable source d’inspiration. Et comment ne pas craquer devant sa jolie bouille, où semble se dessiner en permanence un large sourire ?

D’après les membres de l’association, Arandy se montre très amical et câlin avec les humains. Son cœur déborde d’amour, mais qui aura l’honneur de recevoir ce torrent d’affection au quotidien ? Nous lui souhaitons sincèrement de trouver « chaussure à sa patte » !