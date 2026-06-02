Attaché à une barrière sans eau pendant des heures en Dordogne, un chiot Patou de 6 mois est secouru et confié à la SPA

Grâce à l’intervention de la police municipale et au signalement de riverains attentifs, un jeune Chien de montagne des Pyrénées abandonné à Bergerac a pu être mis en sécurité. Pris en charge par la SPA locale, le chiot se remet aujourd’hui de cette épreuve et reçoit tous les soins dont il a besoin. Son propriétaire, lui, devra très probablement s'en expliquer face à la justice.

A Bergerac, en Dordogne, des habitants ont fait une triste découverte, celle d'un chiot abandonné dans des conditions qui auraient pu avoir de fâcheuses conséquences sur lui, et en ont tout de suite informé les forces de l'ordre. Leur vigilance et l'intervention rapide de ces dernières ont permis de le sauver, rapportait ICI.fr .

Âgé de 6 mois environ, ce jeune Chien de montagne des Pyrénées était attaché à une barrière, rue Saint-Clar, en ce lundi 1er juin. Il n'avait pas d'eau à sa disposition et était terrifié. Son état général laissait à penser qu'il avait été négligé depuis un certain temps ; pelage sale, maigreur…

Les riverains qui l'ont découvert ont alerté la police municipale. Arrivés sur les lieux, les agents se sont rendu compte qu'ils avaient déjà eu affaire à ce chiot ; une semaine plus tôt, son propriétaire avait été interpellé et entendu au commissariat pour des suspicions de maltraitance sur lui. Interrogé une nouvelle fois, son maître a reconnu l'avoir délibérément abandonné.

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Le chiot Patou a été confié à la SPA locale (SPA24 Bergerac). Sur sa page Facebook où elle a relaté les faits, la Ville de Bergerac a tenu à rappeler que « l'abandon d'un animal est un délit puni par la loi. Tout propriétaire est responsable du bien-être de son animal et doit lui garantir des conditions de vie adaptées. »

« Il se porte bien »

Quelques heures plus tard, toujours sur Facebook, elle a partagé des nouvelles rassurantes au sujet du loulou. « Il se porte bien », peut-on ainsi lire dans cette publication indiquant que l'équipe du refuge bergeracois est « aux petits soins pour lui ».



Ville de Bergerac / Facebook

Le rescapé ne peut pas encore être proposé à l'adoption. « Il doit d'abord être pris en charge dans les meilleures conditions afin que puisse être évalué le cadre de vie qui lui conviendra le mieux », explique la Ville.

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Cette dernière adresse ses remerciements aux témoins pour avoir alerté la police municipale et les agents pour leur action rapide. « Grâce à leur réactivité, ce chien est aujourd'hui en sécurité », conclut-elle.