L'assurance Vicanis Tranquillité : une solution d'accompagnement pour l'avenir des chiens après le départ de leur propriétaire sénior

Photo d'illustration

L’assurance Vicanis Tranquillité est une solution inédite, qui permet aux personnes de plus de 60 ans d’être sereines quant à l’avenir de leur animal de compagnie en cas de problème. Elle prévoit la prise en charge du chien dans une résidence haut de gamme, où tout est étudié pour son bonheur et son bien-être.

Que devient mon chien en cas de décès, d’invalidité ou de dépendance ? Cette question, tout propriétaire canin se la pose un jour ou l’autre. Tout le monde n’a pas un parent disposé à prendre le relais. La garde définitive de l’animal fait partie des préoccupations majeures des maîtres et notamment des séniors.

C’est d’ailleurs ce qui peut les dissuader d’accueillir un nouvel animal de compagnie de peur de ne pas être en mesure un jour d’en assumer la charge. Les personnes de plus de 60 ans ayant un chien sont 68% à faire part de cette crainte. Et 70% à reconnaître qu’ils n’ont aucune solution de garde définitive.

C’est pour répondre à ces enjeux que Vicanis a lancé l’assurance Vicanis Tranquillité. Elle s’adresse aux 60 ans et plus qui possèdent un chien.

Une fois inscrit, l’adhérent n’a plus à s’en faire pour le sort de son chien. S’il venait à arriver quelque chose au propriétaire, un proche ou une personne de confiance (préalablement indiquée par l'adhérent) contacte le service client et Vicanis s'occupe de la récupération de l'animal.

Une résidence haut de gamme où le chien est dorloté jusqu’à la fin de ses jours

Le canidé est ensuite emmené à la résidence Vicanis, située au cœur du parc naturel des Ardennes où tout est mis en oeuvre pour réunir les meilleures conditions de vie. Après un premier examen vétérinaire, l'animal suit un protocole d'accompagnement individualisé lui permettant de mieux vivre la perte de son maître. Durant le reste de son existence, l’animal y est choyé, nourri, hébergé, soigné et divertit par une équipe de professionnels, comprenant vétérinaires et éducateurs.

Tout est fait pour que le chien bénéficie d’une qualité de vie digne de ce nom : suivi santé, alimentation adaptée, activités variées (aires de jeux intérieures et extérieures, terrain de sports canins, jardins, parcs…), présence du personnel jour et nuit, etc.

Chaque pensionnaire canin dispose de son propre logement. Une studette individuelle avec couchage et bac à eau personnels, où espace, confort et aménagements étudiés lui assurent tranquillité et bien-être. En résumé, une solution complète pour éviter aux séniors d'être tracassés par le sort de leur animal après leur départ et de profiter de sa présence à chaque instant.

Lancée en mars 2021 par Omer Bourret, spécialiste de l’assurance santé animale depuis plus de 15 ans, l’assurance Vicanis Tranquillité est un produit inédit en France et en Europe. Elle est accessible sans questionnaire santé et le tarif est calculé selon l’âge de l’adhérent et de son animal de compagnie. Par exemple, pour un sénior de 63 ans propriétaire d’un chien de 7 ans, la garantie décès est proposée à 19,30 euros et l’option dépendance à 3,30 euros. Pour une personne de 70 ans dont le chien est âgé de 10 ans, la garantie décès est à 24,70 euros et l’option dépendance à 6,60 euros.

A lire aussi : Un chien errant fait irruption dans un magasin et repère une peluche licorne, l’agent de contrôle fait un geste qu'il n'oubliera jamais