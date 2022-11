En partenariat avec une association, Royal Canin organise une journée de l'adoption responsable ce samedi 5 novembre

Accueillir un animal dans le besoin c’est bien, lui offrir la plus merveilleuse des vies c’est mieux ! De nombreuses petites boules de poils se retrouvent du jour au lendemain en train d’arpenter les rues, de fuir les nombreux dangers extérieurs et de chasser l’amère solitude agrippée à leur âme. Chaque année, les refuges lancent un cri du cœur pour stopper les abandons et les actes de maltraitance, qui font des ravages au sein de la population animale.

Sensible à la cause de nos amis à fourrure, Royal Canin organise une journée portes ouvertes dédiée à l’adoption responsable de chats. Cette démarche tend à éveiller la conscience des futurs acquéreurs, et à leur rappeler que l’adoption est un engagement pour toute la vie de l’animal, soit en moyenne une dizaine d’années. Préserver sa santé, son bien-être et prévenir des abandons font partie du panel de missions.

Comme de nombreux autres animaux, nos moustachus s’avèrent de merveilleux compagnons, qui méritent un traitement de faveur. Après tout, leur amour inconditionnel nous apporte du bonheur et du réconfort. Les adopter de manière responsable, c’est non seulement s’engager avec eux pour la vie, mais aussi adhérer à des valeurs en faveur de la protection du bien-être animal.

L’adoption d’un animal de compagnie, un acte mûrement réfléchi

Samedi 5 novembre, l’Atelier Félin accueille les membres du public désireux d’ouvrir les portes de leur maison et de leur cœur à un représentant de la gent féline. Lors de cette journée de l’adoption responsable, vous découvrirez 5 chats et 2 chatons issus de l’association BooGlaw, qui attendent de patte ferme le foyer de leurs rêves.

Comment s’inscrire dans une démarche d’adoption durable ? Comment accueillir et prendre soin d’un chat ? Les experts présents sur place répondront aux myriades de questions trottant dans votre tête. Effectivement, leur objectif est d’accompagner les visiteurs dans leur projet d’adoption, et de les sensibiliser.

Au cours de cette journée spéciale, voici comme se déroulera une adoption responsable :

Vous échangerez une demi-heure avec l’équipe de BooGlaw. Vous pouvez également envoyer votre plan en amont, à l’adresse : [email protected]

Vous signerez le certificat d’engagement et de connaissance .

. Vous bénéficierez ensuite d’un délai de réflexion de 7 jours avant l’adoption officielle.

Avant votre arrivée sur place, nous vous invitons à consulter le profil des pensionnaires disponibles à l’adoption sur le site web de l’association BooGlaw. Qui sait, peut-être connaitrez-vous le grand frisson du coup de foudre ?

Journée de l’adoption responsable, samedi 5 novembre 2022, Atelier Félin, 142 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. Entrée gratuite et réservation du billet ici.