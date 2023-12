Une association transforme une chienne turbulente en modèle d'obéissance et lui offre une fête pour son 1000e jour au refuge

Chienne croisée Boxer / Pitbull, Arizona était loin d’avoir une conduite exemplaire à son arrivée à la Humane Educational Society, dont le refuge est situé à Chattanooga dans le Tennessee (Etats-Unis).

Arizona se montrait turbulente et était constamment sur la défensive, raconte The Dodo. Elle se méfiait autant de ses congénères que des humains, détruisait tout ce qui lui passait sous la truffe et ne marchait pas en laisse correctement.



Humane Educational Society / Facebook

Malgré tout, les bénévoles savaient qu’elle avait du potentiel et qu’ils pouvaient l’aider à l’exprimer en traitant ces problèmes comportementaux. Arizona « avait besoin de travailler sérieusement [sur son comportement] avant de pouvoir tenter de trouver sa maison idéale pour toujours », indiquait l’association. C’est effectivement ce qui s’est produit.

La chienne a obtenu d’excellents résultats après avoir suivi des cours d’obéissance durant plusieurs mois. Elle a désormais une attitude irréprochable.



Humane Educational Society / Facebook

Malheureusement, cela ne lui a pas suffi. Aucun adoptant potentiel ne s’est intéressé à elle. Le séjour passé en famille d’accueil, celle d’une bénévole de l’association, n’y a rien changé non plus.

« Nous voulions en faire une journée spéciale »

Arizona est ainsi devenu la plus ancienne résidente du refuge, où tout le monde est aux petits soins avec elle. On la gâte, joue avec elle, l’emmène faire de longues promenades et des baignades… Tout est mis en œuvre pour qu’elle se sente aimée et entourée.

Elle récemment franchi le cap des 1000 jours au refuge. « Nous voulions en faire une journée spéciale et non pas triste pour notre fille, et la gâter de la meilleure des manières que nous connaissons ! », peut-on lire sur la page Facebook de la Humane Educational Society.

La chienne a ainsi eu toute la cour pour elle seule, avec ses jouets et ballons préférés disposés partout. Elle a également eu droit à une baignade dans le lac, ainsi qu’à un gâteau au beurre de cacahuète, entre autres récompenses qui en ont fait une journée mémorable.

Les bénévoles savent toutefois que le plus beau cadeau pour Arizona serait qu’elle soit adoptée. Ils ne désespèrent pas de voir leur souhait exaucé.

Humane Educational Society / Facebook