Royal Canin a ouvert les portes de l'Atelier Félin, un espace dédié au bien-être et à l'équilibre de votre chat

Fort d’une première expérience concluante de plusieurs mois en 2021, l'Atelier Félin a fait son grand retour dans le 6e arrondissement de Paris, et ce pour une période de 2 ans. Un établissement unique, signé Royal Canin, où les propriétaires peuvent en apprendre davantage sur leur chat et améliorer leur bien-être. Woopets, invité par Yoann Latouche de l'agence YLG, a poussé les portes de ce lieu innovant et a rencontré Fabrice Ribourg, directeur général de Royal Canin France.

« Comment aider mon chat à mieux s'hydrater ? », « Je possède déjà un chat, comment en accueillir un deuxième ? », « Mon chat court partout la nuit et me réveille. Pourquoi agit-il ainsi et que faire ? » : voici quelques exemples de questions que peuvent se poser les propriétaires de chat.

Avouons-le, cet animal s'avère aussi mystérieux qu'attachant. Derrière ses longues moustaches et ses grands yeux fascinants, se cache une créature intelligente, affectueuse et qui a des besoins précis.

© Lola Ledoux / YLG

Comprendre le comportement de sa boule de poils, c'est mettre la main sur la clé ouvrant la porte qui mène à son bien-être et son équilibre ; une clé que le groupe Royal Canin a attaché à son trousseau.

Si parmi vos bonnes résolutions se trouve la volonté d'apprendre à connaître votre petit protégé, et donc lui offrir les meilleures conditions de vie possibles ainsi que renforcer votre relation, rendez-vous au 142 Boulevard Saint Germain, à Paris. Depuis le mois de janvier, la Ville Lumière accueille en son sein un véritable temple dédié au chat : l'Atelier Félin.

© Lola Ledoux / YLG

Adultes comme enfants peuvent grimper dans le train, direction le pays des félins domestiques ! Dans ce centre d'aiguillage, propriétaires d'aujourd'hui et de demain sont invités à enrichir leurs connaissances, grâce à l'expertise mise en avant par Royal Canin et ses partenaires.

En plus de découvrir des croquettes, des pâtées et des accessoires utiles à sa santé, les propriétaires ont la possibilité de bénéficier d'une myriade de conseils de la part d'experts. Vétérinaires, comportementalistes, nutritionnistes, il y en a pour tous les goûts, mais surtout pour tous les besoins.

Ce lieu de rencontres proposera aussi des conférences, des ateliers et des journées consacrées à l'adoption durant lesquelles des associations de protection animale seront mises à l'honneur.

© Lola Ledoux / YLG

Des professionnels à disposition du grand public

Après une expérience concluante en 2021, qui a duré 3 mois, Royal Canin a décidé d'enraciner l'Atelier Félin dans le paysage parisien pendant 2 ans. À la suite de ce premier essai, l'entreprise a récolté les demandes spécifiques des propriétaires pour planter cet arbre et le faire fructifier.

Ainsi, l'accueil des personnes a été accentué et des solutions leur sont désormais proposées en fonction des problèmes rencontrés avec leur chat. Besoin d'une expertise médicale ? Dans cette nouvelle version de l'Atelier Félin, le personnel a aussi griffonné dans son carnet d'adresses les coordonnées des vétérinaires à contacter près de chez vous.

© Lola Ledoux / YLG

En outre, le fruit le plus juteux qui a poussé cette année représente la partie événementielle, pour laquelle une salle est entièrement dédiée. Petits et grands sont les bienvenus pour poser des questions sur l'alimentation, le comportement ou encore l'adoption.

Autre point fort de ce nid de l'innovation : les experts sont disponibles à distance. Les professionnels restent à l'écoute des propriétaires lors d'un appel vidéo. Pour prendre un rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site web de Royal Canin.

© Lola Ledoux / YLG

Boutique en ligne, Atelier Félin, Lab, Wikichat...

Bien plus qu'une entreprise qui fabrique et commercialise des produits d'alimentation pour les chiens et les chats, Royal Canin met un point d'honneur à l'adoption responsable. L'année dernière, dans le prolongement de l'Atelier Félin, l'entreprise a donné naissance à la plateforme Wikichat. Après un an d'existence, le bilan demeure positif avec près de 500 annonces. « Il y a une vraie démarche d'éducation », a expliqué Fabrice Ribourg à Woopets.

© Lola Ledoux / YLG

En étant proche de vétérinaires, d'éleveurs, mais aussi de refuges, Royal Canin donne un bon coup de patte en faveur de la cause animale, actuellement très ancrée dans le débat public. Active et innovante, « la force de Royal Canin a été d'évoluer sans se révolutionner ».

« Nous avons été capables de garder notre épine dorsale, nos principes, mais sans faire de nous des conservateurs qui ne sont pas adaptés au changement », a confié le directeur général de Royal Canin France. En plus de sa boutique en ligne, de sa plateforme d'adoption responsable et de son Atelier Félin, l'entreprise a également ouvert les portes du Lab.

Ce concept store, véritable lieu de découvertes unique et « petfriendly » situé au 126, rue de Turenne, dans le 3e arrondissement de Paris, aide les propriétaires à comprendre et décrypter les comportements de leur animal de compagnie. Expériences interactives et rencontres avec des spécialistes animaliers n'attendent que vous.

© Lola Ledoux / YLG

Informations pratiques : L’Atelier Félin / 142 boulevard Saint Germain – 75006 Paris / Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 20h, de 10h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.