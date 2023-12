Une maman Golden Retriever se voit proposer 3 petits canidés sauvages appartenant à une espèce menacée avec pour mission de les sauver

Mère de 4 chiots, Kassy la Golden Retriever allait voir sa portée s’agrandir avec l’arrivée de 3 jeunes canidés non pas domestiques, mais sauvages et qui étaient en grande détresse. Il s’agit, en effet, de lycaons nouveau-nés ayant vu le jour en captivité et rejetés par leurs parents. La chienne allait-elle les accepter et ainsi leur sauver la vie ?