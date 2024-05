L'association française "Les Chiens du Silence" qui forme des chiens d'assistance pour personnes malentendantes reçoit le soutien de la Royal Canin Foundation

Après le projet K-Dog formant des chiens de détection du cancer du sein et le programme de développement des chiens d’assistance judiciaire, la Royal Canin Foundation soutient une 3 e initiative française mettant en avant l’impact des animaux de compagnie sur la santé et le bien-être humains. Il s’agit de la formation de chiens d’écoute par l’Association Les chiens du Silence.

Depuis sa création en 2020, la Royal Canin Foundation apporte son soutien à différents projets qui, à travers le monde, mettent en lumière les bénéfices dont nos amis à fourrure peuvent nous faire profiter sur le plan de la santé et du bien-être. L’organisation mise en place par la célèbre marque d’alimentation pour animaux de compagnie Royal Canin a ainsi engagé plus de 2,7 millions d’euros auprès de 15 initiatives dans 12 pays.

En France, elle avait déjà associé son nom à ceux de l’Institut Curie pour le projet K-Dog et de la Fédération France Victimes pour le programme de développement des chiens d’assistance judiciaire.

Une 3e cause vient s’ajouter à celles soutenues sous nos cieux par la Royal Canin Foundation, celle portée par l’association Les Chiens du Silence.

12 chiens d'écoute financés par la Royal Canin Foundation

Cette dernière a vu le jour en 2010. Basée à Escondeaux à une dizaine de km au nord de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, elle forme dans son centre ce qu’on appelle des chiens écouteurs. Ce sont des chiens d’assistance spécialement éduqués pour venir en aide et accompagner les personnes malentendantes ou sourdes.

Le rôle de ces canidés au quotidien consiste, entre autres, à alerter leurs propriétaires souffrant de difficultés auditives sur les sons environnants, comme la sonnerie du téléphone. Leur apprentissage dure près de 2 ans, 22 mois très exactement, et se déroule dans le centre des Chiens du Silence et en famille d’accueil. La prise en charge et la formation ont évidemment un coût conséquent, que la Royal Canin Foundation finance intégralement pour 12 de ces chiens qui seront remis en 2025.

Plus d’indépendance et de sécurité pour les malentendants grâce à ces chiens

Grâce aux chiens d’écoute formés par Les Chiens du Silence, les personnes malentendantes qu’ils accompagnent profitent d’une indépendance et d’une sécurité considérablement améliorées. La Royal Canin Foundation est fière de faire partie d’une si belle aventure, à laquelle tout un chacun peut d’ailleurs désormais contribuer à travers un don.



Photo d'illustration

La Royal Canin Foundation est effectivement habilitée à recevoir les contributions des donateurs, qui se voient ainsi offrir une opportunité unique d’apporter leur pierre à l’édifice d’un monde meilleur avec et pour les chiens et les chats.

Pour adresser votre don, rendez-vous directement sur le site de la Royal Canin Foundation. Il vous ouvre droit à des déductions fiscales.