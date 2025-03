Association et gendarmerie portent secours à 85 chiens privés de tout chez un éleveur qui poursuivait son activité malgré une interdiction

Maigreur et insalubrité extrêmes, étroitesse, peur… Telles sont les conditions dans lesquelles des dizaines de chiens vivaient chez un éleveur morbihannais qui avait pourtant été signalé à la justice et était censé cesser son activité depuis plusieurs mois. Action Protection Animale, soutenue par d’autres associations, a pris ces canidés en charge lors d’une intervention ayant vu la participation des forces de l’ordre, de vétérinaires et de la DDPP.

85 chiens détenus dans de très mauvaises conditions ont été saisis dans 2 habitations mitoyennes à Forges de Lanouée (56), rapportaient Ouest-France et Action Protection Animale, principale artisane de ce sauvetage massif, sur son site le mardi 4 mars.

Les gendarmes de la brigade de Josselin, forts de l’autorisation du procureur de Vannes, ont effectué une perquisition aux domiciles en question situés au lieu-dit Bocneuf-la-Rivière. Ils étaient accompagnés par les bénévoles d’APA et d’autres associations, des vétérinaires et la Direction départementale de la Protection des populations (DDPP).

Les canidés souffraient de malnutrition, de diverses maladies et de l’insalubrité des lieux. Ils évoluaient au milieu de leurs déjections, tandis que certains étaient enfermés dans des cages étroites. « Les chiens ont été saisis pour être lavés, soignés et resociabilisés », indiquait Anne-Claire Chauvancy, la présidente d’Action Protection Animale, auprès d’Ouest-France.



Ils étaient répartis entre la maison du mis en cause, un éleveur auquel APA et la justice avaient déjà eu affaire, et celle de son ex-compagnie. Après leur sauvetage, les rescapés ont été confiés à 4 refuges de la région.



Appliquer fermement la législation « afin d’éviter de telles récidives »

Sur son site, « Action Protection Animale déplore qu’aujourd’hui encore, et dans le plus strict mépris de la législation et du bien-être animal, la législation ne soit pas plus fermement appliquée afin d’éviter de telles récidives, sources de souffrance extrême pour les animaux et extrêmement lucratif pour les exploitants ».



En octobre 2024, une intervention similaire avait débouché sur l’évacuation de 72 chiens de différentes races, ainsi que la découverte de cadavres canins cachés sous les détritus. Il semblerait donc qu’il s’agisse du même éleveur, d’où l’indignation exprimée par APA quant au fait qu’il ait récidivé. Il faisait, en effet, l’objet d’une interdiction de poursuivre son activité dans l’attente du jugement.

Le sauvetage de mardi intervient un peu plus d’une semaine après un autre réalisé dans un élevage suspecté de maltraitance, une centaine de kilomètres plus loin du côté de Treillières, en Loire-Atlantique.

