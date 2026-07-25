Aspergés d’essence, une chienne et 8 chatons sont retrouvés par des sauveteurs en pleine canicule (vidéo)

Le refuge du comté Cuyahoga (Cleveland, Ohio, États-Unis) est allé à la rencontre d’animaux volontairement aspergés d’essence et a pu les sauver à temps. La communauté locale s’est mobilisée pour intervenir au plus vite. Les animaux ont été nettoyés, ils s’acheminent vers une suite de vie beaucoup plus épanouie.

Dédié à la cause canine, le refuge du comté de Cuyahoga, est allé à la rencontre de l’ensemble des animaux, y compris des chats. Il a pu solliciter des familles d’accueil pour s’occuper de tout ce petit monde.

Un acte cruel

Ce jour-là, la directrice adjointe, Kayla Wenz, se souvient avoir écouté un message téléphonique très perturbant. Elle raconte à Spectrum News 1 : « Quelqu’un a dit sur la messagerie vocale qu’il avait vu un chien se faire arroser d’essence ».

Par la suite, l’équipe du refuge de l’Ohio a compris que la chienne en question se trouvait « sous le porche » d’une maison.

« Elle était chaude »

Se mettant le plus rapidement possible en route pour sauver la chienne nommée Penelope, les sauveteurs ont découvert un animal en très mauvais état physique. La chienne sentait l’essence et ses yeux commençaient à être irrités.

L’équipe a également été marquée par la douceur de la chienne, qui « s’est instantanément tournée » lors de la venue de ses sauveteurs, témoignant d’une grande gentillesse.

Penelope n’était pas la seule concernée par cet acte hautement malveillant. À ses côtés, 8 chats avaient aussi été aspergés d’essence.

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Un engagement profond

Les chats ont été confiés à un membre du refuge. Tout comme Penelope, ils ont été nettoyés en profondeur. Ayant une légère boiterie, la chienne a été auscultée par un vétérinaire. Pour l’heure, elle se repose, aucune brûlure ne semble avoir été identifiée.

Engagée dans la cause canine, l’association a promis à Penelope de lui trouver une famille. La direction explique : « Notre espoir est toujours de réunir les chiens avec leurs propriétaires. Et si ce n’est pas le cas, alors nous les mettons à l’adoption ».

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