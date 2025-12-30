Armée de filets, une équipe traque un chien en détresse dont la tête est coincée dans un bocal

Un chien en mauvaise posture a tenu toute une équipe de bénévoles malaisiens en haleine avant d’être enfin libéré d’un piège inattendu. Entre ruse et persévérance, ses bienfaiteurs ont dû redoubler d’efforts pour secourir ce quadrupède, désormais appelé Astronaut, avant de lancer un appel à la générosité du public pour ses soins.

En Malaisie, l’équipe de Team Alpha, une association venant en aide aux chiens errants, a eu fort à faire en intervenant à Seremban, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de la capitale Kuala Lumpur. Les bénévoles avaient pour mission de porter secours à un insaisissable canidé qui avait la tête coincée dans un contenant en plastique. Ils y sont finalement parvenus et ont lancé un appel aux dons pour financer ses soins, rapporte le média local The Sun le mardi 30 décembre.

Le sauvetage de l’animal a eu lieu le dimanche 28 décembre. Liza Sharif, de la Team Alpha, l’a relaté sur sa page Facebook, partageant des vidéos et demandant l’aide du public pour couvrir les dépenses vétérinaires.

Le chien errait depuis plusieurs jours avec la tête prise au piège dans une sorte de bocal. Personne n’arrivait à l’approcher pour le lui retirer ; il fuyait systématiquement.

Liza Sharif et 2 bénévoles munis de filets de capture ont finalement localisé le quadrupède qui venait de s’introduire dans la cour d’une maison mise en vente. Il a tenté de leur échapper en passant par un trou dans la clôture (c’est sans doute par là qu’il était entré), mais ils ont pu le rattraper juste à temps.



Liza Sharif / Facebook

Le trio l’a débarrassé du contenant, puis l’a emmené en clinique vétérinaire pour un examen complet.



Liza Sharif / Facebook

Plusieurs plaies et une multitude de parasites à traiter

Appelé Astronaut par ses sauveurs, “ce chien mâle présente une plaie infestée d'asticots au cou, ainsi que d'autres plaies sur le corps”, indiquait Liza Sharif. Il devait également être traité contre les puces et les tiques.

Liza Sharif / Facebook

Une cagnotte solidaire a été ouverte pour payer la facture vétérinaire, dont le montant s’élève à 1 028,50 ringgits (230 euros environ). L’association fonctionne, en effet, essentiellement grâce aux dons.

Une fois remis sur patte, Astronaut pourra être proposé à l’adoption.