Armée d’une simple gourde d’eau, une femme héroïque se bat contre un ours pour sauver sa chienne

Originaire de West Hartford (Connecticut, États-Unis), Kayleigh Roy parcourait un sentier de randonnée de sa région accompagnée de sa chienne Phoenix, une femelle croisée Berger Allemand de 10 ans, lorsque le drame est survenu. Comme le rapporte People, la jeune femme se souvient avoir immédiatement eu un mauvais pressentiment lorsque Phoenix s'est soudainement précipitée vers une clairière.

Une terrifiante confrontation

En rejoignant sa chienne, elle l’a découverte en train de jouer avec 2 oursons. C’est alors que la maman ourse a accouru et a attrapé Phoenix par les dents. Elle l’a ensuite entraînée plus loin dans les bois par le cou, tandis que la chienne tentait désespérément de se libérer. « C'était une image tellement horrible, et je me suis dit : "Je ne peux pas la quitter" », se souvient Kayleigh. « Je savais que je devais essayer de la rattraper. »

© Kayleigh Roy / GoFundMe

La jeune femme avait ce jour-là une grande gourde en métal à moitié pleine dans son sac à dos, pesant, selon elle, entre 2,2 et 4,5 kg, selon la quantité d'eau qu'elle contient. « J'ai commencé à frapper l'ourse au visage et au nez avec mon sac et ma bouteille. Je l'ai atteinte à plusieurs reprises avec la bouteille, dont une qui l'a frappée violemment au nez », raconte-t-elle. « Je me débattais, me faisais grosse et hurlais comme une folle. »

Moins d'une minute plus tard, l’ourse a miraculeusement lâché Phoenix avant de se retirer dans les bois avec ses petits. Encore sous le choc, Kayleigh a récupéré sa chienne en sang, avant de l’emmener en urgence à la clinique vétérinaire la plus proche.

Une chienne gravement blessée, mais sauvée

L’état de Phoenix était grave, mais, par miracle, elle n'avait subi aucune perforation interne de l'œsophage ou d'autres organes. Sa maîtresse a été choquée de découvrir l'ampleur des dégâts en venant la chercher à la clinique le lendemain. Sa fourrure avait en effet été rasée pour soigner ses blessures. « J'ai commencé à pleurer », se rappelle Kayleigh. « Les techniciens vétérinaires ont dit qu'ils n'arrivaient pas à croire qu'elle ait pu échapper à l'ours comme ça. »

© Kayleigh Roy / GoFundMe

Aujourd’hui, Phoenix se rétablit tranquillement chez elle. Elle aura besoin de plusieurs semaines pour se remettre complètement sur pattes, mais son pronostic est bon, au grand soulagement de sa maîtresse. Elle peut en tout cas remercier Kayleigh qui n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver la sienne. Une belle preuve d’amour !