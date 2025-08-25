Après une vie d’abus, ce chien découvre le bonheur de partager le canapé avec ses nouveaux parents ainsi que ses frères et sœurs canins

Roy a vécu une série de maltraitances dans sa vie précédente, ce qui a eu de lourds impacts psychologiques. Aujourd’hui en sécurité, il rattrape le temps perdu auprès d’une famille qui s’est appliquée à lui donner le meilleur, tout en respectant son rythme.

Il reste des traces visuelles des nombreuses maltraitances subies par le chien. Les preuves sont désormais entre les mains de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), qui s’est emparée du cas pour que Roy puisse avancer. Newsweek est revenu sur ce parcours qui témoigne d’une force immense.

RSPCA / Facebook

« Sa détresse mentale était claire »

Emmené en urgence dans un hôpital de la RSPCA, les vétérinaires ont pu statuer sur l’état de Roy. Les nouvelles étaient plutôt bonnes : « Après de nombreux mois de réhabilitation, la vie d’abus de Roy est une chose du passé et il vit maintenant une vie heureuse au bord de la mer avec ses nouveaux propriétaires ». Partagée sur Facebook, la nouvelle a été très bien accueillie par les internautes, soulagés de savoir que le chien avait désormais tout l’avenir devant lui.

RSPCA / Facebook

« Il était tellement terrifié »

Les premiers jours passés au refuge du East Lancashire ont été éprouvants pour Roy, qui avait perdu ses repères et paniquait. Sue Abraham, coordinatrice, racontait : « Je me souviens du premier jour où il a passé la porte. Il était tellement terrifié qu’il s’est allongé sur le paillasson et voulait plus bouger. C’était déchirant ».

Le temps a fait son œuvre, et « une semaine ou deux plus tard, il était sorti de sa coquille ». Sa socialisation a pu démarrer. Roy s’est montré très dynamique auprès du personnel avec qui il a pris beaucoup de plaisir à jouer.

RSPCA / Facebook

8 visites pour créer la confiance

Daniel Wilson Woodward et son mari Jason ont vu le profil du chien sur les réseaux sociaux. À la tête d’une entreprise de promenades de chiens (Pick Up The Paws), ils ont décidé de devenir les parents de ce tendre chien au passé difficile. Leur foyer comptait déjà la présence de 2 chiens : Betty, une Beagle de 7 ans, et Archie, un Pointer de 15 ans.

Connaissant les animaux de refuge, le couple a décidé de rendre visite plusieurs fois au chien afin de le mettre en confiance. Au total, Daniel et Jason se sont rendus 8 fois dans le refuge se trouvant à 2 heures de route de chez eux.

« Il s’est blotti contre nous »

Après cette rencontre essentielle, Roy a pu rejoindre sa maison, qui se trouve à quelques pas de la mer. Un soir, Daniel et Jason ont compris qu’ils faisaient désormais famille à 5 et évoquaient : « Nous regardions tous un film ce soir-là et il a sauté sur le canapé et s’est blotti contre nous comme s’il était soulagé ».