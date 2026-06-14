Après une dispute avec des amies, son Chihuahua est retrouvé dans un compacteur à déchets et sauvé de justesse

Après avoir disparu dans des circonstances troublantes, Yogi a été retrouvé vivant dans un compacteur à ordures grâce à l’intervention rapide d’une âme bienveillante. Si le Chihuahua a pu regagner son foyer, sa propriétaire est convaincue qu’il n’a pas atterri là par accident.

Yogi est un chien « paresseux », qui « aime manger » et qui est surtout « drôle » d'après sa maîtresse Autumn Mendoza, qui habite Austin au Texas (Etats-Unis). Le Chihuahua est son meilleur ami, et elle a récemment eu très peur pour lui.



Autumn Mendoza

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Elle l'avait confié à 2 de ses amies pour fêter son anniversaire. Ces dernières s'étaient déjà occupées de lui à plusieurs reprises par le passé et il n'y avait jamais eu de problème. Cette fois-ci, néanmoins, une dispute a éclaté entre les 3 personnes. Le ton est monté, et différend a donné lieu à une confrontation physique, si bien que la police a dû intervenir.

Autumn Mendoza a décidé de quitter les lieux sans emmener Yogi, car elle craignait de nouvelles tensions. Elle avait l'intention de revenir le chercher une fois que les esprits se seraient calmés.

Le lendemain, sa mère a trouvé la photo du chien sur une page Facebook dédiée aux animaux perdus et retrouvés dans la ville d'Austin. D'après la publication, il venait d'être emmené aux urgences vétérinaires.

« On a appelé la clinique vétérinaire. Ils nous ont dit qu'il était coincé dans un compacteur à ordures », raconte Autumn Mendoza à FOX 7 , qui rapporte cette histoire.

La personne l'ayant découvert avait été alertée par ses pleurs. Elle avait dû appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine, avant de l'emmener à la clinique. « Je n'arrive pas à y croire. Je suis sous le choc », confie la propriétaire du canidé.

« Lui, c'est mon enfant »

Elle est allée le chercher et l'a ramené à la maison. Si l'étendue des lésions dont il souffre ne sont pas encore totalement connues, il semble profondément marqué sur le plan psychologique et émotionnel. « Quand je m’éloigne, il me regarde comme si j’allais le quitter pour toujours. Alors, je l’emmène avec moi », dit sa propriétaire.



Autumn Mendoza

Pour Autumn Mendoza, il ne fait aucun doute que ses amies avec lesquelles elle s'est disputée sont impliquées dans le traitement cruel réservé à son chien.

Elle est néanmoins reconnaissante envers la personne qui l'a retrouvé et sauvé : « Merci, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais probablement craqué. C'est mon bébé. Je n'ai pas d'enfants. Lui, c'est mon enfant ».

Une cagnotte solidaire a été mise en ligne pour l'aider à régler la facture vétérinaire.

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Le conseil Woopets : comment aider son chien à reprendre confiance après une expérience traumatisante ?

Après un événement particulièrement stressant, au cours duquel ils ont été confrontés au danger, certains chiens peuvent devenir craintifs, hyper-vigilants ou excessivement dépendants de leur humain. Pour les aider à retrouver un sentiment de sécurité, il est conseillé de :

Respecter leur besoin de proximité sans les forcer à affronter leurs peurs

Privilégier les activités qu'ils apprécient afin de recréer des expériences positives

Consulter un vétérinaire si les signes d'anxiété persistent ou s'aggravent dans les semaines qui suivent

La récupération émotionnelle peut prendre du temps, mais un environnement prévisible et rassurant favorise généralement un retour progressif à la normale.