Après une attaque au couteau, ce chien courageux reprend des forces dans une famille d’accueil aimante et attentive

La vie de Chance a failli s’arrêter au cours du mois d’octobre. Le pauvre chien a été gravement blessé dans un acte de barbarie. C’était une violente attaque au couteau qui a failli lui coûter la vie. Il a été pris en charge d’urgence par une équipe vétérinaire et son pronostic vital n’est maintenant plus engagé.

Chance revient de très loin. Le chien gris au pelage moucheté a découvert le côté le plus sombre de l’humanité lorsqu’il s’est retrouvé face à son agresseur. Ce dernier lui a asséné un coup de couteau au niveau de la gorge, ce qui lui a fait perdre énormément de sang. Rapidement, des organismes de protection animale tels que Cuse Pit Crew ont été informés de la situation et ont pris en charge l’animal blessé.

Selon les informations relayées par CNY Central , Chance se trouvait à l’intérieur d’une habitation quand il a été agressé : « Chance a été poignardé à l'intérieur d'une maison sur le quartier 400–500 d’East Willow St. à Syracuse, New York », rapportait un porte-parole de l’association.

Cuse Pit Crew / Facebook

Une urgence vitale

Ce dernier a ajouté qu’il avait été retrouvé dans un « état critique », puisqu’il avait été poignardé au niveau de la gorge avec une arme blanche de type couteau. Le rescapé a alors perdu une quantité impressionnante de sang et avait besoin d’une perfusion en urgence. À ce moment, ses chances de survie étaient encore incertaines.

L’équipe vétérinaire ne s’est toutefois pas laissé impressionner par la gravité de la situation et a fait son possible pour stabiliser l’état de santé du chien. Elle est parvenue à lui refermer sa large plaie et à lui fournir assez de sang pour que son organisme se remette à fonctionner normalement. De son côté, Chance semblait aussi vouloir se battre pour sa vie et a été très courageux.

7 jours seulement après son entrée à l’hôpital, il a pu sortir pour rejoindre une famille d’accueil et entamer sa convalescence : « Il a enfin été libéré de l'hôpital pour les soins aimants d'une famille d'accueil ! Il se sent bien, mange bien et reprend un peu de pep's dans sa démarche ! », partageait un membre de Cuse Pit Crew.

Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier l’auteur des faits. L’association a même promis une récompense d’environ 1 700 € à quiconque lui fournirait des informations. Elle tient fermement à retrouver le bourreau de Chance pour qu’il puisse être condamné. De son côté, le toutou s’apprête à recommencer sa vie loin de la violence.