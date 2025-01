Poignardé par son premier propriétaire et abandonné à plusieurs reprises, ce chien finit par rencontrer le véritable amour à quelques jours de Noël

En novembre dernier, le refuge Les Mistoufles lançait sur sa page Facebook un énième SOS au sujet de l’un de ses pensionnaires canins qui jouait de malchance. « Ce pauvre chien ne cesse de subir les abandons, peut-on y lire. Et aujourd’hui, il n’a plus de toit. Nos familles d’accueil sont pleines. Si nous n’avons pas de solution aujourd’hui dimanche 10 novembre, que va devenir Kapi ? »

Ce croisé Boxer de 7 ans dont l’histoire est relayée par Le Télégramme venait, en effet, de vivre une nouvelle désillusion. La dernière d’une longue liste. La structure d’accueil située à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère en avait parlé à la mi-octobre, qualifiant la vie de Kapi de « pluvieuse ».

On apprenait sur cette publication que le quadrupède avait été poignardé par son premier maître. Un épisode qui l’avait « marqué physiquement », mais pas empêché de continuer d’aimer les humains. Soigné et pris en charge par Les Mistoufles, il avait été confié à une famille d’accueil au sein de laquelle il était très heureux et s’épanouissait.

Kapi avait été adopté quelques mois plus tard, avant d’être « lâchement abandonné en fourrière ». L’équipe des Mistoufles l’avait à nouveau placé en famille d’accueil par la suite, mais les demandes d’adoption se faisaient rares, voire inexistantes.

« Est-ce qu’un jour la vie de Kapi sera ensoleillée ? », demandait l’auteur du post. La réponse est oui. Le chien a, en effet, été adopté récemment, à temps pour fêter Noël en famille. Cette fois-ci, tout semble indiquer que c’est la bonne. Agnès Rendu et Maxime Sarrazin, qui habitent Plougonven à une quinzaine de kilomètres de Saint-Martin-des-Champs, sont tombés sous le charme du croisé Boxer et ont pensé qu’il pouvait être un très bon ami pour leur chien Sully, Labrador Retriever de 2 ans et demi.

Une maison et un ami pour la vie

Ils ont eu raison ; les 2 canidés sont devenus inséparables. L’adoption de Kapi est une merveilleuse nouvelle pour lui comme pour les membres de sa nouvelle famille. « Ils s’entendent très bien et on a même une photo où ils sont côte à côte à la fenêtre à observer ce qui se passe dehors. Ils jouent beaucoup ensemble, et ce n’est pas un problème de les promener tous les deux en laisse », se réjouit Agnès Rendu auprès du Télégramme.

Refuge Les Mistoufles / Facebook

Kapi a enfin droit à la vie joyeuse qu’il mérite. On imagine l’émotion et le bonheur que cela doit susciter chez les bénévoles des Mistoufles, qui l’ont vu encaisser tant de coups durs.