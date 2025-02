Après un grave incident de détresse respiratoire, ce Bouledogue français vit désormais grâce à un dispositif qui lui permet de respirer

Les soucis de santé d'Hector étaient devenus chroniques. À cause de sa gêne respiratoire récurrente, il a été envisagé plus d’une fois d’opérer le canidé. Un jour, suite à une anesthésie, il s’est retrouvé en détresse respiratoire grave. L’équipe vétérinaire et ses propriétaires ont pris la décision de le soulager : grâce à une trachéostomie.

L’intervention chirurgicale peur paraître lourde au premier abord, mais elle sauve bien des vies. Aujourd’hui, Hector peut respirer et vaquer à ses occupations comme tous les autres chiens, expliquait Vets Now. C’est un véritable soulagement pour Emma et son compagnon.

« Cela a été une véritable montagne russe »

Emma et Nicky ne comptent plus le nombre fois où ils se sont rendus chez le vétérinaire, fortement préoccupés par l’état d’Hector. Comme beaucoup de Bouledogues français, il éprouvait des difficultés pour respirer, mais aussi des problèmes concomitants comme des reflux gastriques et une infection au niveau des poumons.

Les chiens de cette race sont en effet connus pour avoir un système respiratoire très fragile, des voies respiratoires courtes et tassées. Le stade d’Hector était devenu critique, il ne pouvait plus s’alimenter correctement.

Un équilibre bouleversé

Lorsqu’il a eu sa crise la plus importante, Hector se trouvait heureusement chez le vétérinaire. Alors que le vétérinaire avait procédé à une anesthésie pour examiner le chien, il s’est retrouvé en détresse respiratoire. Il a été opéré en urgence pour dégager ses voies respiratoires. Ce qui aurait pu être temporaire est devenu permanent. Hector avait subi une trachéostomie, séparant ses voies aériennes de ses voies digestives, lui permettant de respirer à nouveau sans encombre.

« Nous voulions donner cette chance à Hector »

La trachéostomie, dont le trou formé à l’avant de la trachée s’appelle le « trachéostome », n’a rien d’anodin. Emma et Nicky ont accepté la démarche, sachant pertinemment que leur chien gagnerait en qualité de vie. Ils se sont donc appliqués à des soins quotidiens, consistant au nettoyage de l’orifice respiratoire.

Vets Now

« Il court, saute et s’amuse »

La transformation d’Hector est en effet flagrante. Le couple de propriétaires est extrêmement reconnaissant envers l’équipe de l’unité de soins intensifs de la clinique Vets Now Manchester. Aujourd’hui, le Bouledogue peut se dépenser comme il le veut et il est largement soutenu par ses humains. Emma affirmait : « Hector, c’est un grand nom pour un petit chien, et vous savez quoi ? Il est petit, mais c’est un géant en matière de courage et de détermination ».

Il est toujours suivi de près par les équipes de la clinique qui tiennent à ce que sa situation soit la plus durable possible.