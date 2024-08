Des vétérinaires réalisent une opération complexe de 4 heures pour sauver la vie d'un chien qui a avalé une brochette de 20 centimètres

Nos amis les animaux peuvent se montrer très gourmands, et s’attirer quelques ennuis s’ils ne sont pas suffisamment surveillés. En Angleterre, une femme nommée Maria a découvert une masse anormale sur le ventre de son chien, qui grossissait rapidement. Inquiète, elle l’a emmené à la clinique vétérinaire de Vets Now située à Macclesfield, dans le Cheshire.

Contre toute attente, l’examen a révélé la présence d’une brochette de 20 cm coincée solidement dans son estomac. Comme l’explique Vets Now sur son web, elle avait perforé son organe et la pointe appuyait sur son ventre de l’intérieur, engendrant ainsi la formation d’un gros abcès.

© Vets Now

4 heures d’opération

À la suite de cette découverte, la vétérinaire Maciej Bilkiewicz et son équipe ont effectué une opération chirurgicale compliquée qui a duré 4 heures. D’après l’article publié par Vets Now, la tige en bois était présente dans le corps de l’animal depuis plusieurs jours.

« C’était une procédure complexe, car l’abcès nous empêchait d’accéder à la cavité abdominale où la brochette était coincée, explique Maciej Bilkiewicz, il y avait un risque très élevé que le contenu de son estomac se répande dans sa cavité abdominale, ce qui aurait pu avoir des conséquences potentiellement mortelles. »

Heureusement, le chien de 8 mois a bien supporté l’intervention et s’est vite senti en pleine forme. « […] Il mangeait normalement 6 heures seulement après l’opération, poursuit la vétérinaire, nous nous attendions vraiment à le garder une deuxième nuit en observation, mais il était si vif et s'est rétabli si rapidement que nous n'avons pas eu besoin de le faire, et il a pu rentrer chez lui avec Maria. »

Le chien est sauvé

« […] J’ai généralement certains aliments au congélateur, notamment des brochettes de poulet, confie Maria, une de mes filles en a sorti et a accidentellement laissé le bac légèrement ouvert. Maverick a sorti l’emballage en plastique et a mangé tout le poulet – nous le savions, car il avait laissé les restes sur le sol. Mais jusqu’à la radiographie, nous ne pensions pas qu’il avait avalé une brochette. »

Une semaine après l’opération, Maverick était complètement redevenu lui-même. Une vraie boule d’amour et d’énergie !