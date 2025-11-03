Après un an d’attente, ces Dalmatiens sauvés d'éleveurs négligents peuvent enfin être adoptés

Ils avaient été arrachés à un quotidien cauchemardesque dans un élevage indigne, où la maltraitance était devenue leur norme. Un peu moins d’un an après leur sauvetage dans le Vaucluse, les Dalmatiens victimes de cet enfer peuvent enfin tourner la page. Le verdict est tombé et, avec lui, arrive l’espoir d’un nouveau départ.

En octobre 2024, un élevage canin qui était loin de répondre aux normes était démantelé lors d’une intervention des forces de l’ordre baptisée “opération 101 Dalmatiens”. En investissant les lieux, à Mirabeau dans le Vaucluse, les gendarmes et la direction départementale de la protection des populations (DDPP) avaient porté secours à 62 chiens - tous de race Dalmatien, donc - victimes de maltraitance. Les quadrupèdes en question étaient effectivement détenus dans des conditions déplorables, souffrant de diverses maladies et blessures.



Préfet de Vaucluse / Facebook

Les chiens sauvés de cet élevage avaient d’abord été pris en charge par la SPA Vauclusienne. Plusieurs d’entre eux avaient ensuite été confiés à d’autres organisations de protection animale et à des familles d’accueil. L’association Dalmatien sans famille avait recueilli 7 des rescapés.

Malheureusement, l’un d’eux, une femelle, n’avait pas survécu malgré tous les efforts déployés pour la sauver.

Prison avec sursis et bracelet électronique

Les Dalmatiens issus de l’élevage ne pouvaient pas être proposés à l’adoption tant que le jugement concernant cette affaire n’était pas rendu. C’est désormais chose faite.

Le 22 septembre 2025, soit près d’un an après le sauvetage, le couple d’éleveurs a été reconnu coupable de maltraitance animale, rapportait France Bleu . L’un a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et l’autre au port d’un bracelet électronique sur la même période.

Uzo, Pretty et les 4 autres chiens pris en charge par l’équipe de Dalmatien sans famille peuvent donc officiellement rejoindre leurs foyers aimants pour toujours. Ces derniers ont d’ailleurs déjà été trouvés pour 2 femelles, leurs familles d’accueil ayant décidé de les garder. Pour ceux qui restent, 2 chiennes de 2 et 7 ans, ainsi que 2 mâles de 2 ans, on cherche encore des adoptants.

Pour ces chiens, l’heure est désormais à la reconstruction et à la tendresse. Il ne leur manque plus qu’une maison pour la vie.